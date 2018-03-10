5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayelerinde, Shell Türkiye ve İŞKUR işbirliğiyle Türkiye'de kadın istihdamını artırmaya yönelik başlatılan "5 yılda 5 bin kadına istihdam" projesi tanıtıldı. Törende konuşan Enerji Bakanı Berat Albayrak, özellikle PISA sonuçlarına göre kız ve erkek çocuklarının sayısal ve sözel branşlarda neredeyse başabaş sonuçlar aldığını belirtti. Çocukların belirli kalıplar nedeniyle istediği mesleği seçemediklerini ifade eden Albayrak, "Şirketler cinsiyetçi tutumlarını çok ciddi anlamda gözden geçirmeli" diye konuştu. Mesleklere karşı cinsiyetçi bir yaklaşım gerçekleştirildiğine dikkat çeken Albayrak, "Bu çok yanlış bir algı ve tutum. Çarpık anlayış, mesleklerin fiziki şartlarının da bu doğrultuda oluşmasına yol açtı. Bu durumun en çok rastlandığı sektörlerin de başında enerji geliyor" şeklinde konuştu.

İŞ GÜCÜNE KATILIM % 34

AK Parti iktidarları döneminde kadınların işgücüne katılma oranının yüzde 20'lerden 34'lere ulaştığını kaydeden Albayrak, "Hedef yüzde 40'ların üzeri" dedi. Albayrak, cinsiyet eşitliğinin öncelikle zihinde başladığını kadın mühendis, kadın doktor gibi tabirlerin sorgulanmamış klişelerden ibaret olduğunu dile getirerek, "Doktor doktordur, mühendis mühendis ve teknisyen teknisyendir. Erkek mühendis ya da kadın mühendis diye bir kavram yoktur. Şirketler bu konudaki cinsiyetçi tutumlarını çok ciddi anlamda gözden geçirmelidir" ifadelerini kullandı. Büyük hedeflere ulaşmak için kadınların gücüne ihtiyaç olduğuna işaret eden Albayrak, şunları söyledi: "Sadece hizmet değil, enerjinin her alanında kadın istihdamının artırılması için bütün paydaşlarımızın katkılarına açığız. Kadınlarımızın gücüne ve potansiyeline sonuna kadar güveniyoruz. Kadınlar Türkiye'nin değişim ve dönüşümünde rol oynayacak."

KADINLARA ENERJİDE POZİTİF AYRIMCILIK



AVRUPA İSTİHDAMI KADAR İŞ SAĞLADIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise Türkiye'de 10 yılda 7 milyon istihdam sağlandığını, bunun da 3.5 milyonunu kadınların oluşturduğunu belirterek, "Bu, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin toplam istihdamına eşit" dedi. Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell&Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem de "Akaryakıt istasyonlarımızdaki kadın çalışan sayısını artırarak Türkiye genelinde yapacağımız çalışmalarla istasyon vardiya amiri, istasyon müdürü, idari işler uzmanı gibi pozisyonlarda çalışma alanı yaratacağız" diye konuştu.



TÜRKİYE RESMİ BİR SAVAŞTA

"Birileri ne derse desin, Türkiye artık resmi bir savaşta" diyen Bakan Albayrak, şöyle devam etti: "Terörü bitirme noktasında gümbür gümbür ilerliyoruz. Turizm, ihracatı ne kadar büyütecek bunları konuşuyoruz. Türkiye, bu güçlü zemini perçinleyerek hedeflerine erkek kadın, kadın erkek, yekvücut olarak ilerliyor. Türkiye'ye yatırım yapan her firma menşei ne olursa olsun bizim için bir Türk firmasıdır."