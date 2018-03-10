ASELSAN ATOM’u yeniledi hareketli teröristi vuracak

Geliştirdiği ileri teknoloji silah ve
mühimmatlarla Afrin'deki Zeytin Dalı
Harekâtı'nda
Mehmetçiğin gücüne güç
katan ASELSAN
, bir yandan
ileri teknoloji ürünleriyle
savunma sanayiine destek
verirken diğer yandan
da üretilen mühimmatın TSK
'nın ihtiyaçlarına
göre geliştirilmesi için
çalışmalarını sürdürüyor.
DELİK DEŞİK EDİYOR
Zeytin Dalı
operasyonunda sabit terör
hedeflerini vurmak için
kullanılan ve yüzlerce
parçacıkla hedefe tesir
eden ATOM
, şimdi de
hareketli terör unsurlarını
da yok etmek için yeniden
geliştirildi. 35 milimetre
çapındaki ATOM 35,
içinde yüzlerce parçacıkla
atıldığı hedefi imha
ediyor. Patlama sırasında
hedefe yayılan parçacıklar,
atış yapılan noktayı adeta
delik deşik ediyor. Şu
anda bina ve korunak
gibi teröristler tarafından
kullanılan sabit hedefler
için kullanılan ATOM 35
daha da geliştirildi. MENZİLİ 4 KM
Edinilen bilgiye göre çalışmalar tamamlandığında bu mühimmat pikap tarzı araçların arkasına ağır makineli tüfek ve kısa menzilli top yerleştirerek hareket etmeye çalışan teröristler için de kullanılabilecek. Aynı zamanda terör örgütlerinin havadaki mini insansız hava araçlarına karşı da yine bu mühimmatın kullanılabileceği öğrenildi. Hangi mesafede patlayacağı planlanabilen ATOM 35, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre yüksek vuruş hassasiyetini yakalayabiliyor. ATOM 35, 4 kilometre etkili menzile sahip. Betül USTA