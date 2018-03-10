Altın fiyatları burada! Çeyrek altın bugün ne kadar? 10 MART GÜNCEL

Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatları, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Kültür; toplumun örf ve adetlerinin birleşimidir; bizim kültürümüzde de altın uzun yıllardan beri oldukça önemlidir. 10 Mart altın fiyatlarını her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'den bulabilirsiniz...

10 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,16

SATIŞ: 162,18

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 258,03

SATIŞ: 263,87

YARIM ALTIN

ALIŞ: 514,44

SATIŞ: 527,73

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.035,34

SATIŞ: 1.061,11

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.064,00

SATIŞ: 1.076,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.064,36

SATIŞ: 1.090,97