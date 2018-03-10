Altın fiyatları burada! Çeyrek altın bugün ne kadar? 10 MART GÜNCEL

Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatları, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Kültür; toplumun örf ve adetlerinin birleşimidir; bizim kültürümüzde de altın uzun yıllardan beri oldukça önemlidir. 10 Mart altın fiyatlarını her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'den bulabilirsiniz...
ALIŞ: 162,16
SATIŞ: 162,18
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 258,03
SATIŞ: 263,87
YARIM ALTIN
ALIŞ: 514,44
SATIŞ: 527,73
TAM ALTIN
ALIŞ: 1.035,34
SATIŞ: 1.061,11
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 1.064,00
SATIŞ: 1.076,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 1.064,36
SATIŞ: 1.090,97