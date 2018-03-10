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burada! bugün ne kadar? 10 MART GÜNCEL

bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından cevabı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 10 Mart Cumartesi günü altın fiyatlarındaki son durum, Kapalıçarşı'daki son gelişmeler haberimizde. Toplumumuz adına altın oldukça önemli bir unsurdur. Gerek yastık altı altınları denilen birikim yöntemi gerekse düğünlerde gelin ve damata hediye edilen en önemli yardım unsuru olan takılar; bireylerin altın konusundaki ilgilerini de arttrıyor. ne kadar? ne kadar? sorularının yanıtı haberimizde.

Giriş Tarihi: 10.3.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 13:37
Altın fiyatları burada! Çeyrek altın bugün ne kadar? 10 MART GÜNCEL

bugün ne kadar? Gram , , tam altın, fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Kültür; toplumun örf ve adetlerinin birleşimidir; bizim kültürümüzde de altın uzun yıllardan beri oldukça önemlidir. 10 Mart altın fiyatlarını her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'den bulabilirsiniz...

10 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,16

SATIŞ: 162,18

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 258,03

SATIŞ: 263,87

YARIM ALTIN

ALIŞ: 514,44

SATIŞ: 527,73

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.035,34

SATIŞ: 1.061,11

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.064,00

SATIŞ: 1.076,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.064,36

SATIŞ: 1.090,97

piyasalar
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Altın fiyatları burada! Çeyrek altın bugün ne kadar? 10 MART GÜNCEL
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