Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Erdoğan’dan Moody’s’e sert tepki

Erdoğan’dan Moody’s’e sert tepki

Moody’s’in ’nin notunu düşürmesine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizin verdiğiniz notlar bizim karne notumuz değildir. Bizim karne notumuz halkın notudur. Bunların ölçüsü siyaset. Sizi çok iyi tanıyoruz” dedi

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018
Erdoğan’dan Moody’s’e sert tepki

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in önceki gün 'nin kredi uzun vadeli tahvil notunu beklenmedik bir şekilde Ba1'den Ba2'ye düşürmesine Cumhurbaşkanı 'dan yanıt geldi. Genel Merkezi'nde '1919'dan 2019'a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe' temasıyla düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışında konuşan Erdoğan Moody's'in kararına sert tepki gösterdi. Erdoğan " yüzde 7500'leri bulduğu o ülke hamdolsun geride kaldı. 30 milyar doları aşkın bir harcamayı biz sadece Suriyeli mülteci kardeşlerimize yaptık. Bunda STK'larımızın, belediyelerimizin katkısı var. Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının oyunlarına. Onların tek derdi Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak bundan nemalanacaklara yol açmaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sizin kredi derecelendirme kuruluşları olarak verdiğiniz notlar bizim karne notu değildir. Bizim karne notu halkımızın notudur. Senin ölçün ne ya? Önce ölçünü ortaya koy. Yanımızda komşu batmış bitmiş bir anda 4 kademe yükseltiyorsun. Türkiye ekonomisi ile ilgili de kalkıp yok durağanmış, yok bir derece indiriyormuş. Sizi de çok iyi tanıyoruz. Sen neye bakıyorsun? Bunlarda ölçü siyaset. Türkiye'nin ölçüsü ölçü alma siyaseti midir, yoksa verme siyaseti midir? Biz artık bunlardan emir almıyoruz."

Moody's'ten skandal Türkiye kararı!



300'ÜN ÜSTÜNDE UÇAK
Konuşmasında 15 yıl önce olmayan şeylerin bugün var olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Türk Hava Yolları () uçak filosundaki uçak sayısının 300'ün üzerine çıktığını, en fazla destinasyona uçan ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Yeni geniş gövdeli uçakların geleceğini ve "non stop" 16 saat uçacaklarını vurguladı.

ŞEHRİM 2023 GELECEĞİN PROJESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazı sonrası AK Parti Genel Merkezi önünde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı hedefleyen "Şehrim 2023" projesine start verdi. Proje kapsamında yola çıkacak ve otobüslerinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şehrim 2023, bugünün değil 2023'e bir ön yatırım olarak da devam eden bir adım. Şu ana kadar bu tür adımları atan herhangi bir siyasi parti yok" dedi. ise "Şehrim 2023'le bir yolculuğa çıkıyoruz.Türkiye'nin 2023 vizyonu gibi her şehrin kendi 2023 vizyonunu masaya yatıracağız, konuşacağız. Kimlikli şehirler idealinden yola çıkarak her şehre özgü stratejiler, hedefler ve vizyon haritalarının ortaya konulmasını sağlayacağız" diye konuştu.

PİYASALAR MOODY'S'E ALDIRMADI

ÖN BİL Gİ GELE CEK
Karaaslan ve ekibinin Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Otobüslerimiz doğuya batıya gitmek suretiyle şehirlerimizi dinleyecek, görüşlerini tespit edecekler. Halkımızın hayallerini, beklentilerini tespit edecekler. Bunları gençlerimizle paylaşacaklar, bize bir feed back oluşturacaklar. Biz de bunun üzerinde parti olarak çalışmalarımızı olgunlaştıracağız. 2019 seçimlerine bu ön bilgilerle girme fırsatını bulacağız" dedi.

ALTI AY SÜRECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yola çıkacak otobüslerden birisinin direksiyonuna geçerek bir süre kullandı. Projenin birkaç etaptan oluştuğunu ve bugün ilk etabının başlangıcı için bir araya geldiklerini dile getiren Çiğdem Karaaslan, projenin 6 ay kadar sürmesini planladıklarını belirtti.

KANAL İSTANBUL SES GE TİRECEK
Kanal İstanbul'la dünyada yeni bir ufku açacaklarının altını çizen Erdoğan, ", çok ses getirecek. Sıradan bir olay değil o proje ama geciktik. Süratle inşallah şimdi Kanal İstanbul'un ihalesini hemen yapıp işi bitirmemiz lazım" dedi. Erdoğan, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, Avrasya, Marmaray ile Asya'yı Avrupa'ya bağlayan AK Parti iktidarlarının yeni atılımlarla çok farklı adımlar atacağını da söyledi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan’dan Moody’s’e sert tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN