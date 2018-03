Erdoğan’dan Moody’s’e sert tepki

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in önceki gün Türkiye'nin kredi uzun vadeli tahvil notunu beklenmedik bir şekilde Ba1'den Ba2'ye düşürmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde '1919'dan 2019'a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe' temasıyla düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışında konuşan Erdoğan Moody's'in kararına sert tepki gösterdi. Erdoğan "Faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu o ülke hamdolsun geride kaldı. 30 milyar doları aşkın bir harcamayı biz sadece Suriyeli mülteci kardeşlerimize yaptık. Bunda STK'larımızın, belediyelerimizin katkısı var. Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının Ali Cengiz oyunlarına. Onların tek derdi Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak bundan nemalanacaklara yol açmaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sizin kredi derecelendirme kuruluşları olarak verdiğiniz notlar bizim karne notu değildir. Bizim karne notu halkımızın notudur. Senin ölçün ne ya? Önce ölçünü ortaya koy. Yanımızda komşu batmış bitmiş bir anda 4 kademe yükseltiyorsun. Türkiye ekonomisi ile ilgili de kalkıp yok durağanmış, yok bir derece indiriyormuş. Sizi de çok iyi tanıyoruz. Sen neye bakıyorsun? Bunlarda ölçü siyaset. Türkiye'nin ölçüsü ölçü alma siyaseti midir, yoksa verme siyaseti midir? Biz artık bunlardan emir almıyoruz."





300'ÜN ÜSTÜNDE UÇAK

Konuşmasında 15 yıl önce olmayan şeylerin bugün var olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Türk Hava Yolları (THY) uçak filosundaki uçak sayısının 300'ün üzerine çıktığını, en fazla destinasyona uçan ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Yeni geniş gövdeli uçakların geleceğini ve "non stop" 16 saat uçacaklarını vurguladı.



ŞEHRİM 2023 GELECEĞİN PROJESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazı sonrası AK Parti Genel Merkezi önünde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı hedefleyen "Şehrim 2023" projesine start verdi. Proje kapsamında yola çıkacak Bursa ve Van otobüslerinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şehrim 2023, bugünün değil 2023'e bir ön yatırım olarak da devam eden bir adım. Şu ana kadar bu tür adımları atan herhangi bir siyasi parti yok" dedi. Çiğdem Karaaslan ise "Şehrim 2023'le bir yolculuğa çıkıyoruz.Türkiye'nin 2023 vizyonu gibi her şehrin kendi 2023 vizyonunu masaya yatıracağız, konuşacağız. Kimlikli şehirler idealinden yola çıkarak her şehre özgü stratejiler, hedefler ve vizyon haritalarının ortaya konulmasını sağlayacağız" diye konuştu.

PİYASALAR MOODY'S'E ALDIRMADI

ÖN BİL Gİ GELE CEK

Karaaslan ve ekibinin Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Otobüslerimiz doğuya batıya gitmek suretiyle şehirlerimizi dinleyecek, görüşlerini tespit edecekler. Halkımızın hayallerini, beklentilerini tespit edecekler. Bunları gençlerimizle paylaşacaklar, bize bir feed back oluşturacaklar. Biz de bunun üzerinde parti olarak çalışmalarımızı olgunlaştıracağız. 2019 seçimlerine bu ön bilgilerle girme fırsatını bulacağız" dedi.



ALTI AY SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yola çıkacak otobüslerden birisinin direksiyonuna geçerek bir süre kullandı. Projenin birkaç etaptan oluştuğunu ve bugün ilk etabının başlangıcı için bir araya geldiklerini dile getiren Çiğdem Karaaslan, projenin 6 ay kadar sürmesini planladıklarını belirtti.



KANAL İSTANBUL SES GE TİRECEK

Kanal İstanbul'la dünyada yeni bir ufku açacaklarının altını çizen Erdoğan, "Kanal İstanbul, çok ses getirecek. Sıradan bir olay değil o proje ama geciktik. Süratle inşallah şimdi Kanal İstanbul'un ihalesini hemen yapıp işi bitirmemiz lazım" dedi. Erdoğan, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, Avrasya, Marmaray ile Asya'yı Avrupa'ya bağlayan AK Parti iktidarlarının yeni atılımlarla çok farklı adımlar atacağını da söyledi.