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NGS’de inşaat için geri sayım başladı

Giriş Tarihi: 11.3.2018
Akkuyu NGS’de inşaat için geri sayım başladı
Nükleer AŞ'nin operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Konstantin Ryzhak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatına başlamak için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan lisans alınca inşaata başlayacağız. Şu an tarih vermemiz doğru olmaz. İnşaata başlayabilmek için bu ay sonunda bütün hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. İlk betonu atmak için mart sonunda hazır olacağız" dedi.

250 ÖĞRENCİ EĞİTİLİYOR
Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde (MEPhI) 250'den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Ryzhak, bu öğrencilerden 35'inin 12 Mart'ta mezun olacağını ve santral işletme departmanında görev alabileceklerini kaydetti. Rusya'da daha fazla Türk öğrenciye nükleer eğitim vermek istediklerini aktaran Ryzhak, santral çalışanlarının yarıdan fazlasının Türk uzmanlardan oluşmasının hedeflendiğini söyledi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Ryzhak, geçen ay Akkuyu NGS'nin yüzde 49'luk hissesine ortak olmak isteyen konsorsiyumun çekilme kararı almasının ardından yeni şirketlerle ortaklık görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Projede Türk ortaklarının olması bizim için her açıdan çok iyi olacak. Bu ortaklık görüşmelerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

YERLİ KATKI ÖNEMLİ
Santralin yapımında yerli katkının önemli olduğunu vurgulayan Ryzhak, şöyle konuştu: "İnşaat işlerinde yerli katılım yüzde 90'a, teknik işlerde de yüzde 40'lara çıkabilir. Hidroelektrik, kömür ve doğalgaz santral yapımında Türk firmaları zengin bir tecrübeye sahip. Türk firmaları işleri hem kaliteli yapar hem de fiyatları daha uygun tutabilir. Projede A 600 denilen özel inşaat demirleri kullanılıyor. Bunları Rusya'dan getirtiyoruz fakat yerli tedarikçilerden temin etmek isteriz. Türkiye'de de yüksek kalitede üretim var."

Üretilecek enerji
35 milyar kilovatsaat

Yatırım maliyeti
20 milyar dolar

Çalışacak kişi sayısı
3.500
piyasalar
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