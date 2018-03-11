Akkuyu NGS’de inşaat için geri sayım başladı

Akkuyu
Nükleer AŞ'nin operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Konstantin Ryzhak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatına başlamak için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan lisans alınca inşaata başlayacağız. Şu an tarih vermemiz doğru olmaz. İnşaata başlayabilmek için bu ay sonunda bütün hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. İlk betonu atmak için mart sonunda hazır olacağız" dedi. 250 ÖĞRENCİ EĞİTİLİYOR
Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde (MEPhI) 250'den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Ryzhak, bu öğrencilerden 35'inin 12 Mart'ta mezun olacağını ve santral işletme departmanında görev alabileceklerini kaydetti. Rusya'da daha fazla Türk öğrenciye nükleer eğitim vermek istediklerini aktaran Ryzhak, santral çalışanlarının yarıdan fazlasının Türk uzmanlardan oluşmasının hedeflendiğini söyledi. GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Ryzhak, geçen ay Akkuyu NGS'nin yüzde 49'luk hissesine ortak olmak isteyen konsorsiyumun çekilme kararı almasının ardından yeni şirketlerle ortaklık görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Projede Türk ortaklarının olması bizim için her açıdan çok iyi olacak. Bu ortaklık görüşmelerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz" dedi. YERLİ KATKI ÖNEMLİ
Santralin yapımında yerli
katkının önemli
olduğunu vurgulayan
Ryzhak, şöyle
konuştu: "İnşaat
işlerinde yerli
katılım yüzde 90'a,
teknik işlerde
de yüzde 40'lara
çıkabilir. Hidroelektrik,
kömür ve
doğalgaz santral
yapımında Türk
firmaları zengin
bir tecrübeye
sahip. Türk firmaları
işleri hem
kaliteli yapar hem
de fiyatları daha
uygun tutabilir.
Projede A 600
denilen özel inşaat
demirleri kullanılıyor.
Bunları
Rusya'dan getirtiyoruz
fakat yerli
tedarikçilerden
temin etmek isteriz.
Türkiye'de de
yüksek kalitede
üretim var." Üretilecek enerji
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