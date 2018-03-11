Bilişim teknolojileri 2023’te 160 milyar dolara ulaşacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bilişim Sektör Kurulu'nun (BTK) ev sahipliğinde düzenlediği "Yerli Bilgi Teknolojilerinin Gelişmesinde Kamunun Rolü" temalı Bilişim Sektörü Türkiye İstişare Toplantısı'nda, yerli ve milli ürünlerin tasarımı, üretimi ve pazarlanmasında kamuya büyük rol düştüğünü söyledi. Sayan, "2016 itibarıyla bilgi teknolojilerinin 30 milyar lira, iletişim sektörünün ise 65 milyar liranın üzerinde pazar büyüklüğü var. Sektörün ihracatı ise sadece 3 milyar lira" dedi. Bu verilerin sektörde ülke için büyük imkânlar oluşturduğunun altını çizen Sayan, "Hizmet sektöründe iyiyiz ancak üretim ve pazarlama noktasında çok aşama kaydetmeliyiz. Türkiye'nin 2023 yılında en büyük 10 ekonomi içinde olabilmesi ve bilişim teknolojileri sektörümüzün 160 milyar dolar büyüklüğe ulaşabilmesi hedefiyle çalışmalarımız hız kesmeden sürecek" dedi.

AR-GE ÇALIŞANI 3.5 KAT ARTTI

Tüm endüstrilerde genel eğitim ve sanayi politikalarıyla, Ar-Ge, yenilikçilik, yerli üretim ve tasarımında kamu desteğinin önemine işaret eden Sayan, "Tam zamanlı Ar-Ge çalışan sayısı 2003'te yaklaşık 38 bin iken, 2016'da 3.5 kat artışla 137 bine ulaştı. Bunların 72 binden fazlası özel sektörde, yaklaşık 12 bini devlette ve 52 bini yükseköğrenim kurumlarında istihdam ediliyor" dedi. Yerli yazılım ve ürün konusuna büyük önem verdiklerini vurgulan Sayan, "ULAK baz istasyonun ilk testleri yapıldı ve ilk görüntülü görüşme gerçekleştirildi. Proje, mobil haberleşme alanında ihtiyaç duyulan tüm altyapı teknolojisinin yerli ve milli imkânlarla üretilmesinde basamak vazifesi görecek" diye konuştu.

ZEYTİN DALI SAVUNMA SANAYİSİNİ GELİŞTİRDİ

Bilişim sektöründeki gelişmelerin sanayinin her alanına katkı sağladığını dile getiren Ömer Fatih Sayan, Zeytin Dalı Harekâtı'nın savunma sanayisinde yerliliği artırdığını ve bilişim sektörünün önemini gösterdiğini ifade etti.