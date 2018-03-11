Hangisi Avrupa hangisi değil?

Geçtiğimiz hafta bir konferansa katılmak için, uzun yıllardan bu yana uğrayamadığım Ankara'ya gitmiştim. Biraz "nostalji" yapmak için İstanbul'dan Ankara'ya trenle yolculuk yaptım. Daha önce de Atina'dan Selanik'e trenle gelmiştim.

ŞOK ÜSTÜNE ŞOK...

Birer hafta ara ile yapmış olduğum bu tren seyahatlerimde birkaç şok yaşadım. Birinci şok, İstanbul'dan Ankara'ya hareket eden trenlerin, benim bildiğim ve çok sevdiğim Haydarpaşa Garı'ndan değil; uzaktaki Pendik'ten hareket etmesiydi... Yüksek hızlı tren vagonlarının temizliği, Avrupa trenlerine taş çıkartan sürati, içindeki hizmeti ve rahatlığı ise benim için ikinci şoktu... Ankara Garı'nda ise beni başka bir şok bekliyordu. Bildiğim Ankara Garı gitmiş, yerine son derece lüks bir AVM binası içine girmiş. Hoşuma gitmedi değil ama eski bir Ankaralı olarak eski gar binasının özlemini çektiğimi kabul etmem gerekir. Yeni Ankara Garı'nın temizliği, modern yapısı ve ileri teknoloji sayesinde yapılan bilet işlemlerine diyecek yok.

SAVAŞTAN ÇIKMIŞ GİBİ

Tren yolculuklarımın asıl şoklarını ise Selanik Garı'nda yaşadım. Yunanistan'da süregelen ekonomik krizin alt yapısındaki etkilerini görmek isteyenlerin mutlaka Selanik Garı'na uğraması gerekiyor. 2004 Atina Olimpiyatları'nda baştan aşağı onarılan binaların arasında yer alan modern Selanik Tren Garı, adeta savaştan çıkmış ve terk edilmiş bir gar görünümüne girmiş... İleri teknolojinin ya da trenlerin süratinin geri kalmışlığı bir yana istasyonların ve tren vagonlarının bakımsızlığı insanın içini sızlatıyor.

ÖZELLEŞTİRİLECEK

Yakın bir geçmişe kadar Bulgaristan'a, Sırbistan'a ve İstanbul'a günlük tren seferleri yapılan Selanik Garı, kozmopolit bir Avrupa kentini değil de; savaştan yeni çıkmış herhangi bir üçüncü dünya ülkesi kentinin metruk bir tren istasyonunu andırıyor. Yunanistan'ın ekonomik düzlüğe çıkmaya başlamasıyla kalkınma projeleri çerçevesinde limanlarının ve marinalarının yanı sıra nitekim demiryollarının da özelleştirilmesine karar verildi. İtalyan Ferrovie dello Stato Italiane demiryolu şirketi ile Yunan Demiryolları TRENOSE arasında imzalanan anlaşmadan sonra, Atina ve Selanik garlarının şekli değişecek, eskimiş ve paslanmaya yüz tutan vagonların yerine İtalyan yapımı Frecciabianca (beyaz ok); ve Frecciarosa (kızıl ok) gibi modern trenlerin sefere gireceği ve nitekim Selanik Garı'nın Avrupa kentine yakışır bir gara sahip olacağı ümitlerini doğuruyor.

GÜMRÜK KAPILARINDA DA AYNI TEZAT

Yunanistan'daki ekonomik krizin getirdiklerinin diğer bir görüntüsü de Türkiye ile Yunanistan'ın kara sınırındaki gümrük kapılarında gözlenen manzara. Yunan Gümrük Kapısı (Kipi); ekonomik kriz nedeniyle yenilenmeyince, herhangi bir Avrupa ülkesinin değil de bir üçüncü dünya ülkesinin gümrük kapısına benzemiş. 500 metre ötedeki Türk gümrük kapısı (İpsala) ise yıllar önce yenilenerek Avrupa ülkesine giriş yapılan bir gümrük kapısı görünümünü andırıyor.