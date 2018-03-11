Türkiye’nin yüzde 29’u orman olacak

Uluslararası kuruluşların açıkladığı verilere göre tüm dünyada azalma eğiliminde olan orman varlığı Türkiye
'de artıyor. Hükümetin, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma kaynaklı tehditlerden Türkiye'yi korumak amacıyla 15 yılda aldığı önlemler meyvesini verdi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre 15 yılda 4 milyon 996 bin 784 hektar alanda ağaçlandırma yapıldı, 4 milyar 39 milyon fidan toprakla buluştu. 1992-2002 yılları arasında ortalama 75 milyon fidan üretilirken, sadece 2017'de 322 milyon fidan üretimi gerçekleştirildi. 274 bin 402 hektar alan ağaçlandırıldı. 2019 sonuna kadar Türkiye'nin yüzde 29'u ormanlarla kaplı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde 2023 yılı sonuna kadar dünyadaki her insan için Türkiye'de bir fidan dikerek toplam 7 milyar fidanı toprakla buluşturacak. Betül USTA
/ANKARA