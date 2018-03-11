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Yerli ağustosta

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018
Yerli baz istasyonu ağustosta
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , kırsal alanlardaki bin 799 yerleşim yerine yapılan kurulumun 4.5G seviyesine getirilmesi konusunda ihaleyi kazanan Turkcell tarafından 498 ULAK siparişinin verildiğini belirterek, "ULAK AŞ. tarafından üretimin ağustos ayı içerisinde tamamlanacağı sözü verildi" dedi. Arslan, Türkiye'de milli ve yerli ürünlerin kullanılacağı bir pazar olduğunu belirterek, ULAK'ın bunlardan bir tanesi olduğunu, yerli baz istasyonu anteni üretim çalışmalarının da bulunduğunu anlattı.
Bakanlık olarak bu tür çalışmalara her türlü desteği verdiklerini kaydeden Arslan, sektörün gelişmesi için şirketlerin önünün açılacağını belirtti.
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Yerli baz istasyonu ağustosta
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