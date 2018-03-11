Yerli baz istasyonu ağustosta

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
, kırsal alanlardaki bin 799 yerleşim yerine yapılan kurulumun 4.5G seviyesine getirilmesi konusunda ihaleyi kazanan Turkcell tarafından 498 ULAK baz istasyonu
siparişinin verildiğini belirterek, "ULAK AŞ. tarafından üretimin ağustos ayı içerisinde tamamlanacağı sözü verildi" dedi. Arslan, Türkiye'de milli ve yerli ürünlerin kullanılacağı bir pazar olduğunu belirterek, ULAK'ın bunlardan bir tanesi olduğunu, yerli baz istasyonu anteni üretim çalışmalarının da bulunduğunu anlattı.
Bakanlık olarak bu tür çalışmalara her türlü desteği verdiklerini kaydeden Arslan, sektörün gelişmesi için şirketlerin önünün açılacağını belirtti.