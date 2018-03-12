1.8 milyar $’lık insani yardım

Başbakan Binali Yıldırım
, Türkiye'nin başta Ortadoğu ve Afrika'dakiler olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 2016'da 6.5 milyar dolar, 2017'de ise 8 milyar dolar olmak üzere toplam 14.5 milyar dolar düzeyinde resmi kalkınma yardımında bulunduğunu aktardı. Yıldırım, 2011-2017 döneminde en az gelişmiş ülkelere ise insani yardım
miktarının 1.8 milyar doları aştığını açıkladı. Yıldırım, sınır tanımadan, ihtiyacı olan ülkelere yardım elini uzatan Türkiye'nin mazlumlar için umut ışığı olmayı sürdürdüğünü belirtti. Türkiye'nin dil, din, ırk ve renk ayrımı yapmadan tüm mazlumlara kucak açtığını vurgulayan Yıldırım, "Doğu Guta
'da ve Arakan'da yaşanan trajedi, dün bir başka dünya ülkesindeydi, belki yarın bir başka dünya ülkesinde yaşanacak" ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada en çok mülteci barındıran ülke olan Türkiye'nin, insan odaklı diplomasisiyle 3.5 milyona yakın sığınmacı kardeşine kapılarını açtığını, aşını paylaştığına dikkati çekti. Türkiye'nin 2015'te yaptığı resmi kalkınma yardımları tutarının 3.9 milyar dolar olduğunu aktaran Yıldırım, bu rakamın 2016'da yüzde 65 arttığını, bunun tarihi bir rekor olduğunu belirtti.
Başbakan Yıldırım, "Acının dilinin, dininin ve ırkının olmadığını biliyoruz. Türkiye, 2016'da insani yardım ile 'Dünyanın en cömert donör ülkesi' oldu. Uluslararası taahhütlerimiz ve insani sorumluluklarımız çerçevesinde dünyanın vicdanı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.