Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Mart çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Her zaman olduğu gibi haftanın ilk iş günü olan 12 Mart Pazartesi sabahı da altın fiyatlarını sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Özellikle geçen hafta yaşanan düşüşün ardından bu hafta Kapalıçarşı'dan esecek rüzgarın yönü oldukça merak ediliyor...

12 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,04

SATIŞ: 162,06

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,39

SATIŞ: 265,26

YARIM ALTIN

ALIŞ: 517,15

SATIŞ: 530,51

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.040,79

SATIŞ: 1.066,71

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.072,00

SATIŞ: 1.084,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.069,98

SATIŞ: 1.096,72