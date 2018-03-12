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bugün ne kadar? 12 Mart ne kadar?

bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından yanıtı her gün merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Haftanın ilk günü olan 12 Mart Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar? bugün ne kadar? sorularının yanıtları haberimizde. Toplumun değerleri, adetleri ve alışkanlıklarının ortak paydasına kültür denir. Ülkemizin kültüründe de altının yeri ve değeri oldukça fazladır. Gerek birikim yapmak için birinci tercih olması gerekse evlenen yuva kuran çiftlere hediye olarak nitelendirilen altın herkes için önemlidir. Bu yüzden bireyler altın piyasalarındaki son dakika gelişmelerini sürekli takip ederler.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 09:48
Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Mart çeyrek altın ne kadar?

bugün ne kadar? ne kadar? Her zaman olduğu gibi haftanın ilk iş günü olan 12 Mart Pazartesi sabahı da nı sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Özellikle geçen hafta yaşanan düşüşün ardından bu hafta Kapalıçarşı'dan esecek rüzgarın yönü oldukça merak ediliyor...

12 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,04

SATIŞ: 162,06

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,39

SATIŞ: 265,26

YARIM ALTIN

ALIŞ: 517,15

SATIŞ: 530,51

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.040,79

SATIŞ: 1.066,71

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.072,00

SATIŞ: 1.084,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.069,98

SATIŞ: 1.096,72

piyasalar
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Mart çeyrek altın ne kadar?
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