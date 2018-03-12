Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Mart çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Her zaman olduğu gibi haftanın ilk iş günü olan 12 Mart Pazartesi sabahı da altın fiyatlarını sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Özellikle geçen hafta yaşanan düşüşün ardından bu hafta Kapalıçarşı'dan esecek rüzgarın yönü oldukça merak ediliyor...
ALIŞ: 162,04
SATIŞ: 162,06
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 259,39
SATIŞ: 265,26
YARIM ALTIN
ALIŞ: 517,15
SATIŞ: 530,51
TAM ALTIN
ALIŞ: 1.040,79
SATIŞ: 1.066,71
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 1.072,00
SATIŞ: 1.084,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 1.069,98
SATIŞ: 1.096,72