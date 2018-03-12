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Gençlere günde 75 lira

İş-Kur geleceğin mesleklerine ilişkin ilgiyi arttırmak için bu mesleklerle ilgili yapılacak eğitim programlarına katılım sağlayan gençlere günlük 75 liraya kadar ücret verileceğini ve gençlerin destekleneceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 11:05
Gençlere günde 75 lira

seferberliği kapsamında larına katılan gençler destekleniyor. Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 54 lira cep harçlığı veriliyor.

İŞTE O MESLEKLER

Yeni düzenlemeyle; siber güvenlik, yenilebilir enerji, bulut bilişim, kodlama gibi geleceğin mesleklerine ilişkin işbaşı eğitim programlarına katılan gençlerin günlük 75 lira cep harçlığı alması sağlanacak. , bu alanlarda işbaşı eğitim programı gerçekleştirecek. Bu programlara katılan 18-29 yaş arası gençlere 9 aya kadar değişen sürelerde destek verilecek. Normalde işbaşı eğitim programlarına katılanlar öğrenci değilse günde 54 lira alıyor..

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