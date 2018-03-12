Haberler Ekonomi Haberleri Gençlere günde 75 lira

Gençlere günde 75 lira İş-Kur geleceğin mesleklerine ilişkin ilgiyi arttırmak için bu mesleklerle ilgili yapılacak eğitim programlarına katılım sağlayan gençlere günlük 75 liraya kadar ücret verileceğini ve gençlerin destekleneceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 11:05