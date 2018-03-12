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İnternette lider giyim ve aksesuar

Giriş Tarihi: 12.3.2018
İnternette lider giyim ve aksesuar
Hızla yaygınlaşan internet harcamalarında en çok giyim ve aksesuar alındı. (BKM) Kart Monitör Araştırması'na göre kredi kartı kullanıcıları arasında internetten alışveriş yapma sıklığı ayda ortalama 2.1'e ulaştı. Kredi kartı sahiplerinin yüzde 32'si internetten giyim ve aksesuar ürünlerini satın aldıklarını söylerken, bu kategorileri yüzde 14'le yemek siparişi, yüzde 10'la market takip ediyor. BKM Genel Müdürü Soner Canko, "Sonuçlar gösteriyor ki; nakitsiz toplum için sağlam bir ekosistem var" dedi.
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İnternette lider giyim ve aksesuar
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