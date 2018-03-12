Lens İstanbul'dan avantajlı konut projesi

2015 yılında Aydınoğlu Grup, Mah İnşaat, Egal İnşaat ve Renium Yapı ortaklığıyla kurulan Lens Yapı, 1162 konut ve 85 adet ticari alandan oluşan Lens İstanbul projesiyle Kurtköy'ün en büyük markalı konut projesini hayata geçiriyor. Konut ve ticari alanlardan oluşan ve 33 bin metrekarelik bir arsa üzerinde yükselen proje, ulaşım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yürüme mesafesinde bulunan Kurtköy'ün en büyük markalı konut projesi Lens İstanbul'da, peşin alımlarda daire fiyatları 307 bin TL'den başlıyor.

TESLİM 2018 SONUNDA

Semt dükkanları, restoranları, kafeleri ve spor merkeziyle mahalle kültürünün yansıması olan Lens Çarşı'da, konut sahipleri zamandan kaybetmeden bütün ihtiyaçlarını burada karşılayabilecekler. Kapalı AVM'lere hapsolmadan alışverişin tadını çıkarabilecekler. Tam 1,5 milyar TL'lik yatırım bedeliyle hayat bulan ve 2018 sonunda teslim edilecek Lens İstanbul projesinin en büyük avantajı ise çarşının içerisinden çıkan metro durağı. Kadıköy ve Üsküdar metrosunu birbirine entegre eden Kurtköy metrosu sayesinde rahatlıkla Kadıköy'e hatta, Avrupa Yakası'na bile geçebilmek mümkün.

HERKESE UYGUN ÖDEME KOŞULU

Kurtköy Yenişehir bölgesinde Osmanlı Bulvarı hattında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hemen karşısında, metro durağının tam üzerinde yer alan geniş peyzajıyla dikkat çeken Lens İstanbul'da, yürüyüş parkuru, kreş, hobi bahçesi, sauna, 3 katlı kapalı otopark, SPA ve fitness salonu gibi spor ve sosyal yaşam alanları da yer alıyor. Daire brüt metrekarelerinin 66,08 ila 359,47 değiştiği Lens İstanbul'da herkesin cebine uygun çeşit çeşit ödeme planları hazırlandı. Bu ödeme planlarından en etkili olan ise yüzde 10 indirime ek, yüzde 50 peşin yüzde 50 teslimde ödeme imkanı. Peşin alımlarda ise 1+1 dairelerin fiyatları 307 bin TL'den başlıyor. Yüzde 50 peşin yüzde 50 teslimde ödeme, yüzde 10 indirim kampanyasına göre fiyatlar şu şekildedir:

1+1'ler 66,08-103,86 metrekare 342 bin TL ila 476 bin TL

2+1'ler 112,01-150,53 metrekare 492 bin TL ila 776.000 TL

2+1 dubleksler 115,76-169,97 metrekare 586 bin TL ila 817 bin TL

3+1 dubleksler 177,81-209,98 metrekare 730 bin TL ila 1 milyon TL

4+1 dubleksler 288,53-359,47 metrekare 1 milyon 256 bin TL ila 1 milyon 544 bin TL.



Ödeme planları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve peşin alımlardaki indirim ayrıcalığından yararlanabilmek için Lens İstanbul satış ofisine uğramak yeterli.