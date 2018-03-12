Taşınma eğitimleri başladı

İstanbul Yeni Havalimanı
'nda inşaatın havalimanına dönüşmesi ve operasyona hazır hale getirilmesi süreci, bir diğer ismiyle ORAT (Operasyonel hazırlık ve havalimanı transferi) uygulamalarına tüm hızıyla devam ediliyor. ORAT kapsamında, İstanbul Yeni Havalimanı'nın paydaşları ve onların personelleri için planlanan alıştırma eğitimlerine başlandı. Dünya tarihinde yapılacak en büyük havalimanı taşınması için izlenen ORAT sürecinde paydaşlarla birlikte havalimanı açılışı planlanıyor. Bu eğitimlerinin ilk etabında Havaş ve Çelebi Yer Hizmetleri kuruluşlarının eğitimcileri ile yöneticilerinin, daha sonra ise TGS Yer Hizmetleri şirketinin personellerinin eğitimlerine başlanıldı. İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, "Dünyada ilk kez, yıllık 70 milyon yolcuya ev sahipliği yapan bir havalimanı, 45 kilometre uzaklıktaki başka bir havalimanına taşınacak" dedi.