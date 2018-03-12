THY'nin yolcu sayısı şubat ayında 5,1 milyona ulaştı

THY açıklamasına göre, şirket yüzde 79,7 ile tarihinin en yüksek şubat ayı doluluk oranına ulaştı. Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) yüzde 14 arttığı şubat ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 6,4 puan artışla yüzde 79,7, dış hat doluluk ise 6,6 puanlık artışla yüzde 79,1 olarak gerçekleşti.

5 MİLYON YOLCU RAKAMINI AŞTI

THY'nin şubat ayında taşıdığı yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 5,1 milyon yolcuya ulaştı. böylece THY tarihinde ilk defa şubat ayında 5 milyon yolcu rakamını aşmış oldu.

2017 yılının temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme yüzde 24 artış ile 2018 yılının şubat ayında da devam etti. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yüzde 27'lik artış yaşandı. Bu ayda taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 arttı.

Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler yüzde 61 artış ile Orta Doğu, yüzde 52'lik artış ile Kuzey Amerika ve yüzde 39'luk artış ile Avrupa oldu. Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. Kuzey Amerika 11,1 puan, Afrika 9,9 puan, ve Avrupa 6,3 puan artarak en fazla artış gösteren bölgeler oldu.

OCAK-ŞUBAT 2018 TRAFİK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Bu yılın ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 27'lik artış sağlanıp, yolcu sayısı da yüzde 31 artarak 10,8 milyona ulaştı. Toplam Yolcu doluluk oranı söz konusu dönemde 6,9 puanlık yükseliş ile yüzde 79,7 olurken, Yurt dışı yolcu doluluğumuz 7,1 puan artarak yüzde 78,8'e ulaştı.

Şubat ayındaki kargo ve posta hacmindeki güçlü artış ile birlikte ocak-şubat dönemindeki toplam taşınan kargo ve posta geçen seneye göre yüzde 44 artarak 195 bin tona yükseldi.