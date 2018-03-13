Çeyrek altın bugün ne kadar? 13 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?

Çeyrek altın bugün ne kadar? Geçen hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüş, birikim ve yatırım yapma niyetinde olan bireyleri de harekete geçirmişti yine aynı bireylerin piyasadaki dengeyi takipleri devam ediyor. Türk toplumunda da altının yeri tartışılmaz bir konumdadır. Yeni evlenenlere armağan edilmesi ve birikim yapmak için birinci tercih olması altının en önemli özelliklerindendir. Altın fiyatları bugün ne kadar?

Yeni haftanın ikinci çalışma günü olan Salı günü gram altın 162.99 liradan satışa sunulurken çeyrek altın ise 265.73 liradan satılıyor.

13 MART ALTIN FİYATLARI! ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,95

SATIŞ: 162,99

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,85

SATIŞ: 265,73

YARIM ALTIN

ALIŞ: 518,08

SATIŞ: 531,46

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.042,66

SATIŞ: 1.068,61

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.070,00

SATIŞ: 1.082,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.071,89

SATIŞ: 1.098,68

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 92,57

SATIŞ: 92,64

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 118,56

SATIŞ: 118,64

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 148,12

SATIŞ: 148,22

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Altın fiyatları doların yüksek seyir izlemesiyle gerilerken, yatırımcılar enflasyon görünümü ve Fed'in faiz artışı yaklaşımını belirlemek için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD TÜFE verisini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,321.34 dolara geriledi.