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bugün ne kadar? 13 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtı konuyla yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 13 Mart Salı günü altın fiyatlarındaki son durum, piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'daki son gelişmeler haberimizde. Dün satış fiyatı 162 TL olan ın bugünkü fiyatı ne kadar? Aynı şekilde da dün 265.26 TL'den işlem görüyordu. Peki 13 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 13.3.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 09:58
Çeyrek altın bugün ne kadar? 13 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?

bugün ne kadar? Geçen hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüş, birikim ve yatırım yapma niyetinde olan bireyleri de harekete geçirmişti yine aynı bireylerin piyasadaki dengeyi takipleri devam ediyor. Türk toplumunda da altının yeri tartışılmaz bir konumdadır. Yeni evlenenlere armağan edilmesi ve birikim yapmak için birinci tercih olması altının en önemli özelliklerindendir. Altın fiyatları bugün ne kadar?

Yeni haftanın ikinci çalışma günü olan Salı günü 162.99 liradan satışa sunulurken çeyrek altın ise 265.73 liradan satılıyor.

13 MART ALTIN FİYATLARI! ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,95

SATIŞ: 162,99

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,85

SATIŞ: 265,73

YARIM ALTIN

ALIŞ: 518,08

SATIŞ: 531,46

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.042,66

SATIŞ: 1.068,61

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.070,00

SATIŞ: 1.082,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.071,89

SATIŞ: 1.098,68

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 92,57

SATIŞ: 92,64

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 118,56

SATIŞ: 118,64

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 148,12

SATIŞ: 148,22

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Altın fiyatları doların yüksek seyir izlemesiyle gerilerken, yatırımcılar enflasyon görünümü ve Fed'in faiz artışı yaklaşımını belirlemek için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD TÜFE verisini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,321.34 dolara geriledi.

piyasalar
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Çeyrek altın bugün ne kadar? 13 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?
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