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Endüstri 4.0’a Turquality tabanlı kümelenme

METİN CAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018
Endüstri 4.0’a Turquality tabanlı kümelenme
Türkiye'deki 'leri 4. Sanayi Devrimi'ne hazırlamak amacıyla yeni bir oluşum daha start aldı. 'Turquality Tabanlı Endüstri 4.0 ve Robot Sistemlerde Kümelenme' adı verilen iş modeli, teknolojiye açık firmaları ortak bir platformda buluşturacak. Oluşumla ilgili bilgi veren Öğretim Görevlisi ve Progroup Başkanı Salim Çam, "Endüstri 4.0 ve Robot Sistemler için gerekli ürün gruplarına sahip Turquality almış markaları bir araya getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Çam şunları anlattı: "Dijital ve teknolojik gelişmeler, ülkeler arasında rekabet yapısını değiştirdi. Rekabet edebilecek performansa gelen firmalar Turquality sayesinde değişen bu rekabette global oyunculuk yapabiliyor. Turquality de, kümelenme de rekabeti artırıcı iş modelidir. Her iki iş modeli de aynı amaca hizmet ediyorsa bunları birleştirdiğimizde rekabetimiz inanılmaz bir güce sahip olur. Bu kapsamda Turquality tabanlı kümelenme, Endüstri 4.0 ve Robot Sistemler için gerekli ürün gruplarına sahip Turquality almış markaları bir araya getirme hedefimiz var. Böylece markalaşma için gerekli alt yapıya sahip markalar arasında ağ yapılarını oluşturarak kendi aralarında güçlenmesini sağlayacağız."

ŞİRKETLERİN HIZI ARTACAK
Şirketlerin hızını artırmayı da hedeflediklerini belirten Çam, "Uluslararası seviyede rekabet edebilmek için Endüstri 4.0 sistemlerini tüm operasyonlarda kullanmak gerekiyor. Türk firmalarının bu sistemleri Turquality almış yerli teknolojik firmalardan almaları kaynaklarımızın hem dışarı çıkmasını engelleyecek hem de Turquality almış firmalara referans oluşturarak ihracatın artışını sağlayacak" dedi.
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Endüstri 4.0’a Turquality tabanlı kümelenme
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