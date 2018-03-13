Endüstri 4.0’a Turquality tabanlı kümelenme

Türkiye'deki KOBİ
'leri 4. Sanayi Devrimi'ne hazırlamak amacıyla yeni bir oluşum daha start aldı. 'Turquality Tabanlı Endüstri 4.0 ve Robot Sistemlerde Kümelenme' adı verilen iş modeli, teknolojiye açık firmaları ortak bir platformda buluşturacak. Oluşumla ilgili bilgi veren Yıldız Teknik Üniversitesi
Öğretim Görevlisi ve Progroup Başkanı Salim Çam, "Endüstri 4.0 ve Robot Sistemler için gerekli ürün gruplarına sahip Turquality almış markaları bir araya getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Çam şunları anlattı: "Dijital ve teknolojik gelişmeler, ülkeler arasında rekabet yapısını değiştirdi. Rekabet edebilecek performansa gelen firmalar Turquality sayesinde değişen bu rekabette global oyunculuk yapabiliyor. Turquality de, kümelenme de rekabeti artırıcı iş modelidir. Her iki iş modeli de aynı amaca hizmet ediyorsa bunları birleştirdiğimizde rekabetimiz inanılmaz bir güce sahip olur. Bu kapsamda Turquality tabanlı kümelenme, Endüstri 4.0 ve Robot Sistemler için gerekli ürün gruplarına sahip Turquality almış markaları bir araya getirme hedefimiz var. Böylece markalaşma için gerekli alt yapıya sahip markalar arasında ağ yapılarını oluşturarak kendi aralarında güçlenmesini sağlayacağız." ŞİRKETLERİN HIZI ARTACAK
Şirketlerin hızını artırmayı
da hedeflediklerini
belirten Çam,
"Uluslararası
seviyede rekabet
edebilmek
için Endüstri
4.0 sistemlerini
tüm operasyonlarda
kullanmak
gerekiyor.
Türk firmalarının
bu sistemleri
Turquality
almış
yerli teknolojik
firmalardan
almaları
kaynaklarımızın
hem dışarı
çıkmasını
engelleyecek
hem de Turquality
almış
firmalara
referans oluşturarak
ihracatın
artışını
sağlayacak"
dedi.