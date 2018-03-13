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HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018
Engellilere emeklilik jesti
Hükümetten kamuda taşeron kadrosunda çalışan engelli bireylere 'emeklilik', joker personele de kadro müjdesi geldi. Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin kadroya alınması sürecinde hem yaşı hem de prim günü dolanlar emekli olurken engelli bireyler için istisna getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emekliliği gelen engelli taşeron işçilerin devlette çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

2 BİN 500 ATAMA YAPILACAK
Emeklilik işlemlerini gerçekleştirmeyen engelli bireyler kadroya alınarak çalışmaya devam edecek. Buna göre bir ay içinde kamu kurumlarında görev yapmak üzere 2 bin 500 engelli bireyin atamasını gerçekleştirecek. Bu yılın başında yaklaşık 5 bin engelli devlette işbaşı yapmış olacak. , geçici elemanlara ilişkin takvim konusunda yaşanan sorunun da çözüldüğü müjdesini verdi. Sarıeroğlu, "Doğum yapan, askere gidenlerin yerine kamu kurumlarında geçici olarak görev yapan personellerimiz var. Bunu bu geçici olan kardeşlerimiz için kaldırıyoruz. 4 Aralık'ta çalışmıyor olsa bile kamuya geçişlerini sağlamış olacağız" dedi.
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Engellilere emeklilik jesti
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