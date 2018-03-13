Körfez Türkiye için kolları sıvadı

Türkiye'de Finansbank'ın sahibi olan Qatar National Bank (QNB
) ve Denizbank'ın alımı için Rus Sberbank ile görüşen Emirates NBD
, yeni alımlara hazırlandıklarının sinyalini verdi. İki banka
da yurtdışı ortaklık sınırını genişletmek için çalışma başlattı. Emirates NBD yurtdışı sahiplik oranını yüzde 5'ten 20'ye çıkarmak için hissedarlardan onay alma aşamasında. QNB ise yüzde 25 olan yurtdışı sahiplik limitini 49'a çıkarmayı planlıyor. HİSSELERİ YÜZDE 10 ARTTI
QNB'nin yurtdışı sahiplik oranını iki katına çıkarmayı düşünmesiyle birlikte bankanın hisseleri sekiz yılın en hızlı yükselişini yaptı. Yüzde 10'luk bir sıçrama yapan hisseler gün içindeki yükseliş rekorunu en son mart 2010'da gerçekleştirmişti. Yabancı yatırımcılar bankanın yüzde 7'lik bir kısmını elinde bulunduruyor. NBD'DEN DENİZBANK HAZIRLIĞI
Denizbank'ın alımı için Sberbank ile masada olan NBD sermaye yapısını da değiştirecek. Bu operasyonla 2 milyar dolarlık sermaye artırımı gerçekleştirilecek. Her iki operasyonun Denizbank'ı satın almak için güçlü bir sinyal olduğu belirtiliyor.