Sırbistan’a en büyük Türk yatırımı

Uluslararası yatırım, finans yönetimi,
gıda, tekstil ve güenlik
alanlarında faaliyet
gösteren Setup Yatırım'ın
grup şirketlerinden Setup
İnşaat, Sırbistan'ın başkenti
Belgrad'da 155 milyon
euro yatırımla Sky
Garden isimli bir konut projesine
başlıyor. Sırbistan'a yapılan ilk ve
en büyük Türk yatırımı olacak projede
754 konut ve 31 ticari birim
bulunuyor. Projede 1+1 konutlar
42-65 metrekare, 2+1 konutlar
75-85 metrekare arasında değişiyor.
Metrekaresi bin 800 eurodan
başlayan konutların fiyatları ise 95
bin eurodan satışa çıkacak. 2 etaptan
oluşacak projenin ilk etabı için
50 milyon euro harcanacak. İlk
etabı Haziran 2020'de teslim edilecek
Sky Garden'da 10 katlı 3 blok
yer alıyor. 100 MİLYON EURO İHRACATA Setup Yatırım Eşbaşkanı
Gökhan Tosun, Belgrad'ın
Ortadoğu, Avrupa ve İsrail'den
ciddi yatırım çektiğini Projede
Türkiye'den istihdam
sağlanacağının
altını çizen Tosun, projeye
haziranda başlayacaklarını kaydetti.
Setup Yatırım Eşbaşkanı
Umut Ekşi de yatırım tutarının
100 milyon eurosunu ihracata ayıracaklarını
belirterek, "Projeyi
3 yılda tamamlayacağız. İnşaatı
yaparken de inşaat malzemelerinin
çoğunu Türkiye'den temin
edeceğiz. Bunun yanı sıra Türk
işçilerini de Sırbistan'a getireceğiz.
Bu şekilde ülkemizin istihdamına
da katkı sağlayacağız"
diye konuştu. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
ile olan güçlü ilişkilerinin bu yatırımın
önünü açtığının altını çizen
Ekşi, "Arz tarafında olumlu bir
dengesizliğin olduğu bu kadar
avantajlı başka bir ülke yok" dedi. TÜRKLER KREDİ KULLANABİLECEK
Denizbank'ın
sahibi Sberbank
ile görüştüklerini
belirten Umut Ekşi,
projenin yüzde 50'si
tamamlandığında
Türklerin kredi
alabileceklerini söyledi.
Ekşi, AB'ye üyelik
nedeniyle Sırbistan'da
çalışmak isteyenleri de
düşündüklerini belirtti.