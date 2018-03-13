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Sırbistan’a en büyük Türk yatırımı

PINAR ÇELİK NACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018
Sırbistan’a en büyük Türk yatırımı
Uluslararası yatırım, finans yönetimi, gıda, tekstil ve güenlik alanlarında faaliyet gösteren Setup Yatırım'ın grup şirketlerinden Setup İnşaat, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 155 milyon euro yatırımla Sky Garden isimli bir konut projesine başlıyor. Sırbistan'a yapılan ilk ve en büyük Türk yatırımı olacak projede 754 konut ve 31 ticari birim bulunuyor. Projede 1+1 konutlar 42-65 metrekare, 2+1 konutlar 75-85 metrekare arasında değişiyor. Metrekaresi bin 800 eurodan başlayan konutların fiyatları ise 95 bin eurodan satışa çıkacak. 2 etaptan oluşacak projenin ilk etabı için 50 milyon euro harcanacak. İlk etabı Haziran 2020'de teslim edilecek Sky Garden'da 10 katlı 3 blok yer alıyor.

100 MİLYON EURO İHRACATA
Gökhan Tosun, Belgrad'ın Ortadoğu, Avrupa ve İsrail'den ciddi yatırım çektiğini Projede Türkiye'den sağlanacağının altını çizen Tosun, projeye haziranda başlayacaklarını kaydetti. Setup Yatırım Eşbaşkanı Umut Ekşi de yatırım tutarının 100 milyon eurosunu ihracata ayıracaklarını belirterek, "Projeyi 3 yılda tamamlayacağız. İnşaatı yaparken de inşaat malzemelerinin çoğunu Türkiye'den temin edeceğiz. Bunun yanı sıra Türk işçilerini de Sırbistan'a getireceğiz. Bu şekilde ülkemizin istihdamına da katkı sağlayacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile olan güçlü ilişkilerinin bu yatırımın önünü açtığının altını çizen Ekşi, "Arz tarafında olumlu bir dengesizliğin olduğu bu kadar avantajlı başka bir ülke yok" dedi.

TÜRKLER KREDİ KULLANABİLECEK
Denizbank'ın sahibi Sberbank ile görüştüklerini belirten Umut Ekşi, projenin yüzde 50'si tamamlandığında Türklerin kredi alabileceklerini söyledi. Ekşi, AB'ye üyelik nedeniyle Sırbistan'da çalışmak isteyenleri de düşündüklerini belirtti.
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