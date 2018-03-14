Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek altın bugün ne kadar? 14 MART GÜNCEL

sabah.com.tr olarak altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği yakından takip ederek vatandaşların altın konusundaki araştırmalarına yanıt veriyor. Toplumumuzun yazılı olmayan kurallarında yeni evlenen çiftlere altın armağan edilmesi ve dolar euro yerine birikim yapılacağı zaman altının tercih edilmesi kültürümüzde altının önemini daha da arttırır. Tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını fiyatlarını haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI (14 MART)

GRAM ALTIN

ALIŞ: 164,77

SATIŞ: 164,81

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 262,19

SATIŞ: 268,05

YARIM ALTIN

ALIŞ: 522,74

SATIŞ: 536,11

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.083,00

SATIŞ: 1.095,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.081,54

SATIŞ: 1.108,28

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 93,41

SATIŞ: 93,45

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 119,62

SATIŞ: 119,68

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 149,45

SATIŞ: 149,52