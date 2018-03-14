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yükseliyor! bugün ne kadar? 14 MART GÜNCEL

bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından yanıtı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünden bu yana altın fiyatlarında gözle görülür bir yükseliş var. Altın konusunda uzmanlaşmış ekonomistlerin piyasaların hareketliliğiyle ilgili yapacakları yorumlar hem yatırımcılar tarafından hem de birikim yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14 Mart Çarşamba ne kadar? ne kadar? sorularının yanıtları burada.

Giriş Tarihi: 14.3.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 10:49
Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek altın bugün ne kadar? 14 MART GÜNCEL

sabah.com.tr olarak nda yaşanan hareketliliği yakından takip ederek vatandaşların altın konusundaki araştırmalarına yanıt veriyor. Toplumumuzun yazılı olmayan kurallarında yeni evlenen çiftlere altın armağan edilmesi ve dolar euro yerine birikim yapılacağı zaman altının tercih edilmesi kültürümüzde altının önemini daha da arttırır. Tam altın, , , , fiyatlarını haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI (14 MART)

GRAM ALTIN

ALIŞ: 164,77

SATIŞ: 164,81

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 262,19

SATIŞ: 268,05

YARIM ALTIN

ALIŞ: 522,74

SATIŞ: 536,11

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.083,00

SATIŞ: 1.095,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.081,54

SATIŞ: 1.108,28

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 93,41

SATIŞ: 93,45

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 119,62

SATIŞ: 119,68

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 149,45

SATIŞ: 149,52

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Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek altın bugün ne kadar? 14 MART GÜNCEL
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