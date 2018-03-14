Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek altın bugün ne kadar? 14 MART GÜNCEL

sabah.com.tr olarak altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği yakından takip ederek vatandaşların altın konusundaki araştırmalarına yanıt veriyor. Toplumumuzun yazılı olmayan kurallarında yeni evlenen çiftlere altın armağan edilmesi ve dolar euro yerine birikim yapılacağı zaman altının tercih edilmesi kültürümüzde altının önemini daha da arttırır. Tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını fiyatlarını haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz.
GRAM ALTIN
ALIŞ: 164,77
SATIŞ: 164,81
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 262,19
SATIŞ: 268,05
YARIM ALTIN
ALIŞ: 522,74
SATIŞ: 536,11
TAM ALTIN
ALIŞ: 1.051,77
SATIŞ: 1.077,95
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 1.083,00
SATIŞ: 1.095,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 1.081,54
SATIŞ: 1.108,28
14 AYAR ALTIN
ALIŞ: 93,41
SATIŞ: 93,45
18 AYAR ALTIN
ALIŞ: 119,62
SATIŞ: 119,68
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 149,45
SATIŞ: 149,52