İlk yerli şasili itfaiye aracı dünyaya açılacak

İtfaiye aracı üretmek amacıyla 1974'te kurulan Volkan İtfaiye, Türkiye'nin ilk yerli üretim 8x8 şasili kamyonunu üretti. İzmir'in Torbalı ilçesinde 135 bin metrekarelik alanda ürettikleri itfaiye araçlarını 40'a yakın ülkedeki havalimanlarına ihraç ettiklerini belirten Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, "Şasi için 5 yıllık yatırım planı belirlemiştik. Bu süreçte yaklaşık 10 milyon euroluk yatırım yaptık. Yaptığımız yerli şasi ile birlikte maliyetlerimiz yüzde 20 düştü" diye konuştu. Şirketin cirosunun yüzde 45'inin ihracattan geldiğini belirten Tecim, hedeflerinin 150 milyon TL olduğunu söyledi.

MALİYET YARI YARIYA DÜŞTÜ

?Volkan İtfaiye Genel Müdürü Yaşar Tecim, yerli şasi üretimiyle maliyetlerin yarı yarıya düştüğünü söyledi. Tecim, "Eskiden ithalat nedeniyle maliyet 1.2 milyon euroya ulaşıyordu. Yerli şasi ile birlikte maliyeti 650 bin euroya kadar indirdik" diye konuştu.