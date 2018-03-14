İşe yerleşen sayısı Şubat'ta yüzde 16 arttı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü 2018 Şubat ayı verilerini açıkladı. Buna göre; Şubat Ayında işe yerleşen 83 bin 449 kişinin yüzde 66'sı erkek, yüzde 34'ü kadın oldu. İşe yerleşen sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 oranında arttı. 2018 yılının ilk 2 ayında ise yüzde 65'i erkek yüzde 35'i kadın olmak üzere 162 bin 819 kişi işe yerleşti. Kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 418 bin 613 kişi olurken, işsizlerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kadın, yüzde 33'ü ise 15-24 yaş grubundan oluştu.

EĞİTİME 5 BİN 281 KİŞİ KATILDI

Şubat ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından 45 bin 899 kişi yararlandı. Aktif işgücü hizmetleri kapsamında; işbaşı eğitim programı; 8 bin 814 programa 28 bin 491 kişi, mesleki eğitim kursu; 588 programa 12 bin 127 kişi, girişimcilik eğitim programı; 207 programa 5 bin 281 kişi katıldı.

2018 yılı Ocak-Şubat Döneminde 14 bin 437 işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitim programı ve mesleki eğitim kursu düzenlenirken 67 bin 114 kişi programlardan faydalandı. Programlardan faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 oranında arttı.

ŞUBAT AYINDA İŞKUR 55 BİN 980 İŞYERİ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Danışmanlık hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 361 bin 170 bireysel görüşme yapılmış olup, bin 479 okul ziyareti gerçekleştirildi. Ocak-Şubat döneminde bireysel görüşme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 oranında azalışla 741 bin 334, işyeri ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 oranında azalışla 103 bin 949, okul ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 oranında azalışla 2 bin 302 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında pasif istihdam politikaları kapsamında 438 bin 175 kişiye 372 milyon 664 bin 897 TL ödendi. 45 bin 223 kişi işsizlik ödeneği almayı hak etmiş olup, işsizlik ödeneği kapsamında 435 bin 774 kişiye 368 milyon 964 bin 877 TL ödendi. 1 kişiye kısa çalışma ödeneği kapsamında bin 692 TL ödendi. 2 bin 24 kişiye yarım çalışma ödeneği kapsamında 1 milyon 485 bin 948 TL ödendi. 376 kişiye ücret garanti fonu kapsamında 2 milyon 212 bin 380 TL ödendi.