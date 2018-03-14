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sanayi için iki endeks hazırlıyor

ve IHS Markit işbirliği sanayinin rehberi olacak. İSO Başkanı , “12 aylık beklenti ve riski ortaya koyarak yakın geleceğe ışık tutmayı amaçlıyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 14.3.2018
İSO sanayi için iki endeks hazırlıyor

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayii performansında güvenilir referans kabul edilen PMI anketlerinin 'de açıklanmasında iş birliği yapan Sanayi Odası () ve IHS Markit, '2018'de Dünya ve Türkiye Ekonomisine PMI Perspektifinden Bakış' adlı ortak bir konferans düzenledi. İSO Başkanı ile IHS Markit Yönetici Direktörü Richard Willis'in katıldığı konferansta, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Doç. Dr. Hatice Karahan'ın da aralarında olduğu ekonomistler 'Dünyayı PMI'dan Okumak: Küresel Ekonomide Büyüme Dinamikleri' ve 'PMI Penceresinden Türkiye ve İstanbul'un Makro Görünümü' konulu panellerde dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Bahçıvan, PMI verilerinin Türkiye'de yayımlanması konusunda Eylül 2015'ten bu yana iş birliği yaptıkları IHS Markit firması ile iki yeni çalışma daha yapacaklarını açıkladı. Bahçıvan, "IHS Markit ile PMI verilerini aylık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürürken, üç aylık periyotlarla yayımlayacağımız 'Sanayide Görünüm ve Beklentiler' ve 'İhracat İklimi Endeksi' raporlarının da sanayi sektörümüze ve ekonomimize ilişkin ufuk açıcı olacağına yürekten inanıyoruz" dedi. Bahçıvan, ilki nisan ayında açıklanması planlanan raporun amaçları için şu bilgileri verdi: "Sanayide Görünüm ve Beklentiler Raporu ile ekonomik aktivite, sermaye yatırımları, dijitalleşme harcamaları, kârlılık gibi göstergelere ilişkin gelecek 12 aylık beklentileri ve riskleri ortaya koyarak yakın geleceğe ışık tutmayı amaçlıyoruz." IHS Markit Yönetici Direktörü Richard Willis de her ay 27 binin üzerinde mülakat yaptıklarını ve İstanbul'da da buna benzer çalışma yapacaklarını söyledi.

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İSO sanayi için iki endeks hazırlıyor
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