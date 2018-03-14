İştah var ama bu faizle yatırım zor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'deki yüksek faiz oranlarının yatırımların önündeki en büyük engel olduğunu söyledi. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Burkay, son iki yılda 15 Temmuz hain darbe girişimi, art arda yaşanan seçimler ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuna rağmen başta yabancılar olmak üzere iş insanlarının yatırım iştahının kesilmediğini söyledi. Ancak bu iştahın fiiliyata yeterince yansımadığının altını çizen Burkay, "İş insanlarına neden yatırım kararlarınızı uygulamaya geçirmiyorsunuz diye soruyoruz. Aldığımız cevap, 'Yüzde 20 faizle borçlanarak nasıl yatırım yapıp kâr edeceğiz' oluyor. Bu faiz oranları ile yatırım yapmak zor" dedi. Yeni yatırım yapacakların arazi sıkıntısıyla da karşılaştığını dile getiren Burkay, bu yüzden birçok iş insanının yatırım yapmak yerine makine ekipmanı yenileme ve teknolojik yatırıma yöneldiğini kaydetti.

TEKNİK TEKSTİL KRİTİK ÖNEMDE

Teknik tekstil konusunda büyük yol kat edildiğini, bu alandaki ihracatın son 3 yılda 1 milyar dolardan 1.7 milyar dolara çıktığını kaydeden Burkay, Türkiye'de radar ışınını geçirmeyen, vücut ısısını muhafaza eden giysiler üretildiğini kaydetti. Geçtiğimiz günlerde telefon şarjının patlaması nedeniyle İzmir'de bir otelde çıkan yangına da değinen Burkay, "Alevlerin perdelere sıçraması nedeniyle yangın büyüdü. Avrupa, ABD ve Rusya'daki otel, hastane ve restoranlara yangına dayanıklı perde, kumaş ve mobilya satıyoruz. Ancak Türkiye'de bu tür alanlarda yangına dayanıklı ürünlerin kullanılması zorunlu değil. Bu ürünlerin Türkiye'de de kullanılması zorunlu olmalı" diye konuştu.