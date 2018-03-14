Turist getiren acentelere destek

Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın Türkiye
'ye turist
getiren A Grubu seyahat acentelerine destek sağlanması hakkındaki kararı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, Türkiye'ye turist
getiren seyahat acentelerine yönelik verilen destek rakamları 9 bin dolara ulaşırken, kruvaziyer hizmeti veren limanlara turist getiren acenteler ise turist başına 45 dolar destek alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm sektörüne verdiği büyük destekler kapsamında 2018'in ocak ve şubat aylarındaki uçuşlara 9 bin dolar, mart, nisan mayıs aylarındaki uçuşlara 6 bin dolar destek verilecek. Haziran ayındaki uçuşlara 3 bin dolar, eylüldeki uçuşlara bin 500 dolar, ekimdeki uçuşlara 3 bin dolar ve kasım ile aralık aylarındaki uçuşlara ise 9 bin dolar destek sağlanacak. YÜZDE 30 ARTIRILACAK
200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan seferlerde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla destekleme tutarları yüzde 30 oranında artırılacak. KRUVAZİYER GEMİLERE KATKI
100
veya daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren (A) grubu seyahat acenteleri da kademeli olarak desteklenecek. Ocak 2018 ile Aralık 2019 döneminde seyahat acenteleri getirdiği yabancı turist destek alacak.