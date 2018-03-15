AB’den mültecilere verilecek 3 milyar euroya onay çıktı

Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için taahhüt ettiği 3 milyar euroyu onayladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere 3 milyar euroluk ek kaynak verilmesini teklif etti. AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 milyar euroluk desteğin ilk kısmının 2017 sonu itibarıyla sözleşmelerle bağlandığını belirterek, "AB Komisyonu, bugün Türkiye'deki sığınmacılara yönelik fonun ikinci üç milyar euroluk dilimini harekete geçiriyor. Bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Türkiye ile işbirliği çok önemli" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU