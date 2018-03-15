Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? EN GÜNCEL

Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Haftanın son iş gününe bir gün kala altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden yakından takip edebilirsiniz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve ata altının fiyatlarını ayrıntılı olarak sabah.com.tr'den inceleyebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (15 MART ALTIN FİYATLARI)

GRAM ALTIN

Gelir dengesine göre çeyrek altınla birlikte en çok araştırılan gram altının alış fiyatı bugün 165.38 lira, satış fiyatı ise 165.44 lira olarak dikkat çekiyor.

ÇEYREK ALTIN

Altın s��zü ön plana çıkınca en fazla akla gelen şey şüphesiz çeyrek altındır. Çeyrek altının alış fiyatı bugün 262.86 lirayken çeyrek altın satış fiyatı ise 259.76 lira olarak göze çarpıyor.

YARIM ALTIN

Yatırım ve birikim hedefi olan vatandaşların sıkça satın aldığı yarım altının alış fiyatı 526.06, yarım altın satış fiyatı ise 539.51.

TAM ALTIN

Tam altının alış fiyatı 1.051.77 lira, tam altın satış fiyatı ise 1.077.95 lira.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 1.089.00 liradan alınırken, 1.099.00 liradan satış yapılıyor.

ATA ALTIN

Ata altın alış fiyatı; 1.088,41 lira, satış fiyatı ise 1.115,32.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altını açıklamadan önce altın nedir, nasıl üretilir bu konulara biraz açıklık getirmemiz gerekiyor. Sözlük anlamı ile simgesi Au olan ve atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element. Doğada az bulunması nedeniyle altının önemi ve değeri büyük olmuştur. Çok eski zamanlardan itibaren para basımında kullanılmaktadır. Altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

ALTIN FİYATLARI KONUSUNDAKİ DETAYLI TABLOYA BURADAN GÖZ ATABİLİRSİNİZ...

UZMAN YORUMU

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 165,5 liraya çıkarken, Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını 1.108 liradan satılıyor.

Yurt içi piyasaların dün kapanmasının ardından dolar kurundaki sert yükselişlerin etkisiyle 165,9 lira ile tarihi zirvesine kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 165,2 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 165,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.108 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.326 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar/TL'nin dün, 3,8950'ye kadar yükselmesinin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirterek, "Dolar kurunda geri çekilmeler olursa altının gram fiyatında düşüşün hızlı olabileceğini düşünüyoruz. Altının gram fiyatı 165 lira üzerinde tutunamazsa geri çekilmelerde 163 lira seviyesi görülebilir, yükseliş isteğini sürdürebilirse 167 lirayı test edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt içinde işsizlik verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.320 doların destek, 1.330 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.