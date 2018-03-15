Gelenekle yenilikçiliği birleştirdi

Türkiye'nin stratejik sektörlerinden olan fındıkta yenilikçi firmaların başarıları göz dolduruyor. Bu isimlerden biri olan Ordulu Karimex son yıllarda önemli başarılara imza attı. 2008 yılında fındık sektöründe faaliyet göstermek amacıyla Emrah Albayrak tarafından kurulan şirketin başarı sırrındaki en büyük etken, gelenekselliği, yenilikçilikle birleştirmiş olmasında yatıyor. Zira, Emrah Albayrak dedesi İbrahim Albayrak ile babası Mehmet Albayrak'tan aldığı tecrübelerle son teknolojileri birleştirmeyi başarmış durumda. Fındıkta üçüncü nesil olarak kurulan Karimex, bu yönetim anlayışı ile kısa sürede hızlı bir büyüme gösterdi. Şirketin kısa zamansa ulaştığı büyüklüğü Karimex Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Albayrak, "1.5 milyon dolarlık ciro ile yola çıkmıştık. 2017'de 11 milyon dolarlık bir ciroya ulaştık. Gelecek sezon için hedeflerimizi 18 milyon dolar olarak belirledik" diyor.

E-İHRACATA GEÇİŞİN 4 FORMÜLÜ

4 bine yakın e-Ticaret ve e-İhracat sitesine altyapı hizmeti sağlayan Ticimax e-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, KOBİ'ler için e-İhracat aşamalarını 4 maddede özetledi.



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