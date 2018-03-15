İYH’de provalar baş

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İstanbul Yeni Havalimanı'nda (İYH) inşaatın havalimanına dönüşmesi ve operasyona hazır hale getirilmesi süreci olan operasyonel hazırlık ve havalimanı transferi (ORAT) uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, İYH'nin paydaş ve personeli için planlanan alıştırma eğitimlerine başlandı. İlk etapta Havaş ve Çelebi Yer Hizmetleri'nin eğitimcileri ile yöneticilerinin, ardından da TGS Yer Hizmetleri personelinin eğitimleri başladı. İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, ORAT süreciyle ilgili şu bilgileri verdi: "Dünyada ilk kez, yıllık 70 milyon yolcuya ev sahipliği yapan bir havalimanı, 45 kilometre uzaklıktaki başka bir havalimanına taşınacak. Bu açıdan çok eşsiz bir süreç söz konusu olacak. ORAT'la bu taşınma ve hazırlık sürecini en titiz şekilde DHMİ Genel Müdürlüğü önderliğinde gerçekleştirmek için uğraş veriyoruz. Eğitim süreci, diğer paydaşlarımızın da dahil olmasıyla deneme ve testle devam edecek."İGA Havalimanı İşletmesi bünyesinde görev yapan 12 uzman tarafından verilen sınıf eğitimleri haziran ayına kadar devam edecek. Atatürk Havalimanı'nda yapılan eğitimler, şu an orada çalışan, fakat 29 Ekim itibarıyla İstanbul Yeni Havalimanı'nda görev yapmaya başlayacak personeli kapsıyor.