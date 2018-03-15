Kuveyt Türk 13 ton altını yastık altından çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, katılım bankalarının, reel sektöre kaynak aktarma, kayıt dışı ekonomiyi azaltma, ithalat ve ihracat finansmanına aracılık etme, istihdam artışını sağlama gibi ülke ekonomisinin gelişimi adına önemli misyonlar üstlenerek Türkiye'ye değer kattığını söyledi.Katılım bankalarının 2017'de kullandırılan fonlarını yüzde 24 büyüterek başarılı bir yılı geride bıraktığına dikkat çeken Uyan, "Katılım bankacılığının KOBİ'lere kullandırdığı fonların büyüklüğü 2017 yılsonu itibarıyla yüzde 18 artarak 35 milyar TL'nin üzerine çıktı" dedi. Sektörde altın mevduatında ilk üçte yer aldıklarını vurgulayan Uyan, "Bugüne kadar yastık altından ekonomiye 13 ton altın kazandırdık. 2017 yılında bankamızdaki altın hesaplarının toplam değeri 2.9 milyar TL'ye ulaştı" dedi.Katılım bankacılığının sektördeki payının arzu edilen seviyede bulunmadığını ifade eden Uyan, "Son 13 yılda bankacılık sektörünün aktifleri 10, katılım bankalarının aktifleri 20 katına çıktı. 2025'e kadar katılım bankacılığının payını yüzde 15'e taşımak için gereken desteği vereceğiz" diye konuştu.