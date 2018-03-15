Mega projeler depoyu fulletti

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de son yıllarda ardı ardına hayata geçirilen dev projeler akaryakıt sektörüne doping etkisi yaptı. Geçen yıl yüzde 8 büyüyen sektörün son üç yıllık ortalama büyümesi yüzde 30'u aştı. ABD merkezli piyasa araştırma ve danışmanlık şirketi Frost & Sullivan tarafından verilen "Türkiye Akaryakıt Sektörü Uygulamada Mükemmellik Ödülü"nü almak üzere geldiği Londra'da açıklamalarda bulunan OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, 2017'de sektörün gösterdiği hızlı büyüme performansına dikkat çekti. Geçen yıl yapılan denetimler ve Güneydoğu sınırımızda yaşanan olağanüstü gelişmelerden dolayı kaçak akaryakıt girişinin azaldığı bilgisini veren Ağca, İstanbul Yeni Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyol yatırımlarının sektöre büyük katkı verdiğini belirterek şöyle devam etti: "Bu yatırımlarda binlerce hafriyat kamyonu çalışıyor. TIR'lar lojistik hizmeti veriyor. Geçen yıl bunların tükettiği yakıt, talebin yüzde 4'üne karşılık geldi. Sektördeki büyüme beklentilerin üstünde oldu." OPET'in bu dönemde piyasa büyümesinin üstünde rakamlara ulaştığını anlatan Ağca, yılı yüzde 17.8 pazar payıyla ikinci sırada tamamladıklarını ifade etti. Cirolarnın 28.5 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini anlatan Ağca, " Bin 136 OPET, 436 da Sunpet istasyonumuz var. Sosyal sorumluluk projelerine ara vermeden devam ediyoruz. Bu yıl piyasanın yüzde 5 büyümesini bekliyoruz. Hedefimiz yüzde 7 büyümek. 77 yeni istasyon açacağız."Yurtdışına açılmayı da planladıklarına değinen Ağca, "Yurtdışında dağıtım şirketi araştırması içindeyiz. Orta ve Doğu Avrupa ile ilgileniyoruz. İncelediğimiz ülke ve şirketler var. Ukrayna da bakılabilecek ülkelerden. Sıfırdan yatırım düşünmüyoruz. Şirket alımı şeklinde olacak. 2018 içinde bizi izlemeye devam edin" diye konuştu. Elektrikli araçlardaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Ağca, "Bu sektörde faaliyet gösteren bir firma olarak buna hazır olmak zorundayız. Deneme amaçlı Pendik'te bir istasyonumuza şarj ünitesi kurduk" dedi.22 yıl önce kurulan OPET International, 2 milyar doları aşan cirosuyla İngiltere'nin en büyük Türk firması konumunda. Türkiye'nin her yıl ithal edilen 100 ton ürünün 28 tonunu OPET getiriyor. OPET International Genel Müdürü Taner Köse, "Bitmiş ürün alıyoruz. Ana piyasamız Türkiye'ye yılda 3.7 milyon ton dizel, gemi yakıtlarının da yüzde 85'ini biz getiriyoruz. Brexit nedeniyle ülkeden ayrılma planımız yok" dedi.Frost & Sullivan'dan 'TürkiyeAkaryakıt SektörüUygulamada MükemmellikÖdülü'nü alan Cüneyt Ağca,"Bu ödül faaliyetlerimizin vebüyüme stratejimizin uluslararasıplatformda onaylanmasıanlamına geliyor.Prensip olarak para verilerekalınan ödüllere karşıyım.Arkadaşlar bana birödül aldık dediklerinde 'kaçpara ödüyoruz' derim. Paraveriyorsak o ödülü almıyorum"dedi. Frost & Sullivantarafından yapılanaçıklamaya göre OPET'i2017'de bu ödüle götürençalışmalar 'Teknolojik hizmetleri-Akıllı dolum sistemi'-'Çağrı merkezi veBayi uygulamaları', 'Sosyalsorumluluk çalışmaları-Temiz Tuvalet Kampanyası'olarak belirtildi.