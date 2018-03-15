MIPIM Fuarı 2019’da İstanbul’a geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Yemekte bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, MIPIM'in İstanbul ayağının yapılacağı müjdesini verdi. Ceylan, "Türkiye artık bir MIPIM İstanbul'u yapabilmeli. MIPIM'in organizatör firmasıyla görüştük. MIPIM İstanbul'u gelecek yıl sizlerle birlikte gerçekleştirme hedefindeyiz" dedi.100'ün üzerinde ülkeden 25 binden fazla kişinin katıldığı MIPIM'e Türkiye'nin önemli katkılar yaptığını belirten Ceylan, "Biz de bakanlık olarak özel sektörün yanında yer alıyoruz. Türkiye gayrimenkul alanında çok önemli mesafeler kaydetti. Bir başarı hikayesi yazıyoruz. Ülkemiz önemli bir cazibe merkezi ve gücümüz artmaya devam ediyor" diye konuştu. Türkiye'nin Kanal İstanbul ve Yeni Havalimanı gibi birçok büyük projeye imza attığını hatırlatan Ceylan, "İstanbul'u ve fuardaki Türk firmaları görünce bir kez daha gurur duydum. SABAH grubuna da her yıl verdikleri destekten ötürü hassaten teşekkürler ediyorum" ifadelerini kullandı.Yemekte açılış konuşmasını yapan Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak da İstanbul'un dünyanın en değerli beş şehri arasına farklı parametrelerle girdiğini belirterek, şunları anlattı: "Sıra İstanbul'u insanların mutlu olduğu ilk 5 şehir arasına sokmakta. Özellikle batılı expatların Türkiye'ye gelmesini sağlayacak kriterlere yatırım yapmalıyız. Trafik gibi sorunlara çözüm bulmalıyız. Üst düzey eğitim veren kurumlarımız olmalı."FDI Magazine'in Cannes'daki etkinliğinde İstanbul, "Güney Avrupa'da en başarılı yatırım ortamına sahip ve yatırım yapılması en uygun şehir" seçildi. Ödülü Başbakanlık Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı, FDI Magazine Genel Yayın Yönetmeni Courtney Finger'in elinden aldı. Ödülün İstanbul'a verilmesindeki iki kriter ise en iyi insan kaynağı ve yaşam stili olarak belirtildi.İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), MIPIM Fuarı'nda dünyaya ihraç edilen Türk doğaltaşını "I am Turkish Stone-Ben Türk taşıyım" sloganıyla tanıttı. Dünya doğaltaş pazarının yüzde 10'unu gerçekleştirdiklerine dikkat çeken İMİB Başkanı Aydın Dinçer, "Türk mermerini markalaşarak son kullanıcıya tanıtmak istiyoruz" dedi. 175'e yakın ülkeye 5 milyar dolara yakın ihracat yaptıklarını anlatan Dinçer, bu yıl yüzde 20 büyüme hedeflediklerini sözlerine ekledi.Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), sektördeki yatırım olanaklarını tanıtmak ve yabancı yatırımcıların ilgisini yeniden çekmek üzere, MIPIM'de Türkiye'nin turizm potansiyelini gözler önüne serdi. TTYD Başkanı Oya Narin, "Uluslararası platformlarda hem yabancı yatırımcılar hem de kendi üyelerimiz için işbirliği olanakları yaratmaya gayret gösteriyoruz" dedi.MIPIM'de SABAH'ın sorularını yanıtlayan Efekta'nın patronu mimar Kayhan Çakanel, Türkiye'de birçok müzede imzalarının olduğunun altını çizdi. Çakanel, "Bizim konseptimiz yaşayan müzeler şeklinde. Tüm dizayn ve tasarım ona göre yapılıyor. Türkiye'de bu ve buna benzer konseptlerle Çankırı, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Konya ve Manisa'da müzeleri tamamladık. Yurtdışında da müze projeleri yapmayı düşünüyoruz" dedi. Çakanel, müzenin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında konut, otel, kültür merkezi, meydan, eğitim binası ve dini yapılar olmak üzere 8 milyon 200 bin metrekarelik inşaat projesi hayata geçirdiklerini anlattı.