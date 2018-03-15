Teksüt 14 ülkeye ihracat yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Süt ve süt ürünleri üreticisi Teksüt, yeni yıla ihracatını artırarak başladı. Ürün gönderdiği ülke sayısını 9'dan 14'e çıkaran Teksüt, 2017'nin ikinci yarısında pazarları arasına eklenen Katar ve Ürdün'den sonra Suudi Arabistan, Somali ve Moritanya'ya da ihracat yapmaya başladı. Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, "İlk aşamada ciromuzun en az yüzde 10'unu ihracattan elde etmeyi hedefliyoruz. Bu ülkelerdeki hacmimizi de artırmak istiyoruz" dedi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında önemli fırsatların bulunduğuna dikkat çeken Arınık, "Bölge karışık gibi görünmekle birlikte buradaki ülkelerde yoğun nüfus ve kaliteli ürünlere yönelik arayış söz konusu. Dolayısıyla Teksüt olarak 2017'de bu bölgelere yoğunlaştık ve yoğunlaşmaya devam edeceğiz" dedi.