Tetikçi notçulara karşı milli reçete

Hükümet, dış politikada boyun eğmeyen Türkiye'yi diz çöktürmek isteyen küresel güçlerin tetikçiliğini yürüten uluslurarası derecelendirme kuruluşlarına karşı milli reçetesini hazırladı. Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından gözler milli kredi derecelendirme kuruluşuna yönelik hazırlıklara çevrildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, yerli derecelendirme şirketinin bu yıl kurulmasını hedeflediklerini söyledi.

KREDİLER ARTACAK

Milli derecelendirme kuruluşu ekonomiye de ivme kazandıracak. Kredi kullanımında riski düşük olan şirketlere düşük risk primi ile kredi imkânı sağlanacak. Derecelendirme kuruluşu TL cinsinden riskleri hesaplayacak. Yabancı para cinsinden değerleme olmayacak. Sektörde kredi değerlendirmesine referans olacak. İyi not varsa BDDK uygun gördüğünde daha düşük risk katsayısı kullanabilecek. Risklerin daha iyi hesaplanması, sermayenin daha verimli kullanılmasını getirecek. Sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında kolaylıklar sağlayacak.

MALİYET DÜŞECEK

Borçlanma maliyetlerini aşağı çekerek ekonomiye katkı sunacak. Sermaye piyasasında tahvil ihraç edecek, halka açılacak şirketlere referans olacak. Uluslararası esnekliklerin kullanılmasına imkân verecek. Uluslararası düzenlemelerdeki ülke esneklikleri gibi birçok açıdan kolaylık sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, SABAH'a yaptığı değerlendirmede, milli derecelendirme kuruluşunda 23 özel ve kamu bankasının olacağını söyledi.