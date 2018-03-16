Akbalık ‘sinemacı’ oldu

BUGÜN NELER OLDU

Turizm, tekstil ve inşaat sektörlerinde yatırımları bulunan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık'ın sessiz sedasız sinema sektörüne girdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda Ela Qualty otellerinin de sahibi olan Akbalık'ın geçen yıl kurduğu Cinemo isimli sinema salonları kısa sürede 4 bin koltuğa ulaştı. Bu rakamın yakın zamanda 10 bine çıkması bekleniyor.Farklı dizaynları ile dikkat çeken salonların doluluk oranları da ortalamanın oldukça üstünde seyrediyor. Akbalık aynı zamanda sinema projelerine destek olmak amacıyla Emek, Kültür ve Sanat Vakfı'nı da kurdu. Globalde ses getirecek projelere odaklanan vakfın çalışma masasında çok sayıda film projesi olduğu öğrenildi.Akbalık, kendisini sinema sektörüne yönelten sürecin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Yardımcılığı dönemi ile başladığını söyledi. Ziyaret ettikleri ülkelerde Türk filmlerinin güçlü etkisine tanık olduğunu belirten Akbalık şunları anlattı: "Türk dizileri sayesinde yurtdışında farklı bir muamele gördüğümüzü fark ettim. Bu durum Türkiye açısından sosyo-ekonomik bir kaldıraç etkisi yaratıyor. Müthiş bir ilgi alaka var. Aynı zamanda turizmci olarak da konuyu inceledim. Gördüm ki izlenen Türk yapımları sayesinde turizm dahi yükselişe geçiyor. Hatta kendi otelimizde çekilen bir film sayesinde o yıl İranlı turistlerin akınına uğradık. Bu motivasyonun da etkisi ile sinema sektörüne adım attık."Türkiye'de sinema işletmeciliğine çok seslilik getirmeyi de hedeflediklerini ifade eden Akbalık, "Sinema salonu işletmeciliğinde sadece birkaç grup var. Tüketici, sinema salonlarındaki yapı nedeniyle her yerde aynı filmlerle karşılaşıyor. Bu durum sinemada çeşitliliğin ve çok sesliğinin önüne geçiyor. Bizi bu alana iten nedenlerden biri de bu oldu" dedi.