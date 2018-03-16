Bakan Tüfenkci'den çok önemli "Çiftlik Bank" uyarısı!

Yüksek kar ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan satın alan ve binlerce kişinin 500 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Çiftlik Bank ile ilgili de Bakan Tüfenkci, bakanlığa gelen tüketici şikayetleri kapsamında gerekli incelemeyi yaptıklarının altını çizdi.

"BUNUN BENZERİ 11 GİRİŞİM DAHA VAR"

Tüfenkci, "Yatırılan ücretin yüzde 35'i kar vaadi olarak sunuluyor. Bu sistem içerisinde elde edilen kazançlara da bakıldığında bunun sürdürülebilir olması mümkün değildi. Çıkan müfettiş raporu sonucunda savcılığa suç duyurusunda da bulunduk. Geldiğimiz sonuç itibariyle bizim tespit ettiğimiz bunun gibi 11 tane daha girişim var, incelemeler devam ediyor. Bu konuda vatandaşların uyanık olması lazım. Bir alım satım olup olmadığını, vatandaş şikayet etmediği sürece bir inceleme yapılması mümkün değil" dedi.

YEMEK ÇEKLERİ AYNI DEVAM EDECEK, MARKETTEN ALIŞVERİŞ OLMAYACAK



Yemek çekleri hakkında iskontoya ve ödeme sürelerine üst sınır getirilmesiyle ilgili ise Tüfenkci şöyle konuştu:



"Bunlar tamamen iki tarafın uzlaşmasıyla ortaya çıktı. Market alışverişlerinin yasaklanması Gelir Vergi Kanunu'ndan dolayı. Daha önce çıkarılmış ve vergi istisnası noktasında bir yasal düzenleme var. Bizim bu konuda yeni bir düzenlememiz olmayacak. Çünkü tarafların görüşlerini ifade ettik. Şu anda nasılsa aynı devam edecek."