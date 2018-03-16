Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 16 Mart altın fiyatları güncel

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu arama motoru Google üzerinden her gün düzenli olarak aratılan, cevabı büyük bir dikkatle takip edilen konular arasında başı çekiyor. 16 Mart Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? sorularının cevaplarını her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'den kontrol edebilirsiniz.

16 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Ülkemizdeki ekonomik gelir dengelerine göre değerlendirildiğinde gram altın en çok tercih edilen altın çeşidi olarak göze çarpıyor. 16 Mart Cuma günü gram altının alış fiyatı 165,14 lira iken gram altın satış fiyatı ise 165,19 lira.

ÇEYREK ALTIN

Özellikle yastık altı altını olarak hafızalara kazınan çeyrek altın, düğünlerde yeni evlenen çiftlere hediye edilen ilk nesnedir. Bugün çeyrek altın 263,95 liradan alınırken, 269,85 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Birikim yapan vatandaşların tercih ettiği yarım altının alış fiyatı 526,24 lirayken, satış fiyatı ise 539,70 lira.

TAM ALTIN

Tam altının alış fiyatı 1.051,77 lira, tam altın satış fiyatı ise 1.077,95 lira.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 1.092,00 liradan alınırken, 1.104,00 liradan satış yapılıyor.

ATA ALTIN

Ata altın alış fiyatı; 1.088,78 lira, satış fiyatı ise 1.115,70.

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ALTIN NEDİR? ALTININ TARİHÇESİ

Tarihte bilinen kayıtlara göre Mısır hükümdarları zamanında M.Ö. 3200 yıllarında, altın darphanelerde eşit boyda çubuklar halinde çekilerek para olarak kullanıldı. Au Latince Aurum kelimesinden gelmektedir.

Peru'da M.Ö. 2000 yılına ait altın ziynet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika kıtasındaki Aztekler ve İnkaların da altına tutkun oldukları bilinmektedir.

Altına önem veren eski medeniyetler arasında; Yunanları, İranlıları, Makedonyalıları, Asurluları, Sümerleri ve Lidyalıları saymak yerinde olur.

M.Ö. 550 yıllarında Lidya Kralı Krezos, altını para olarak (sikke) bastırmış ve altının para olarak basılması ile de ticaret artmıştır. Şehirler zenginleşmiş ve dünya yeni bir refah dönemine girmiştir.

Türk boylarında İskit ve Sormatların (M.Ö. 1000) milli kahramanları konu alan altın toka yapımında ileri oldukları bilinmektedir. Dördüncü ve dokuzuncu yüzyıl aralarında ise altın kase, vazo işçiliğinde en güzel örnekleri vermişlerdir. Bu eserlerden bir kısmı New York, Morgan koleksiyonunda teşhir edilmektedir. Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra altından eşya yapımını azaltmışlardır. Altın eşyayı sadece süs olarak kullanmışlardır.