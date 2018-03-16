Çiftlik Bank’ı MASAK da incelesin

BUGÜN NELER OLDU

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, UBER ve taksici esnafı arasındaki gerilimin sona erdirip ve çözüm üretmek maksadıyla tarafları aynı masaya oturtmak için talimat verdiğini söyledi. Çiftlik Bank konusunda da mesajlar veren Bakan Tüfenkci, Sermeye Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (SPK) da inceleme yaptığını hatırlatarak, "Kara para aklama yönünden de MASAK'ın da inceleme yapması noktasında müfettişlerimizin talepleri var. Bunların da sonuçlanmasının bu tür girişimlerde bulunanlara ders olacağına inanıyorum" dedi. Bakan Tüfenkci, halkı ticaretin genel seyri dışında yüksek kâr vaat eden kişi ve kurumlara karşı da uyararak vatandaşların şüpheli gördüğü durumlarda şikâyette bulunmalarını istedi.Tüfenkci ayrıca, Çiftlik Bank konusunda yapılan incelemenin tamamlandığını ve konunun Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettiğini söyledi. Tüfenkci, "Vatandaşların uyanık olması lazım. Bu sistemler sanal alemde kâr vaad ediyor" açıklamasını yaptı.