Finansal okuryazarlık seferberliğinde hedef 1 milyon kişiye ulaşmak

Türkiye'nin 81 iline yayılan finansal okuryazarlık ve bütçe yönetimi projesi "Paramı Yönetebiliyorum" 9 yıldır basarıyla devam ediyor. Visa Türkiye'nin 22 bankanın destegi ile Birlesmis Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Dernegi ortaklıgında yürüttügü proje, 2009 yılında 17 il ve 58 gönüllü ile baslamıstı. Bugün gelinen noktada ise, 81 ilde 1600 gönüllü egitmen ile genis etki alanına sahip bir proje haline geldi. 9 yılda 700 bin gence, girisimciye ve çiftçiye birebir egitim verildi. Hedef 2018 yılı sonunda 1 milyon kisiye ulasmak.. "Lise ögrencileri, üniversite ögrencileri, genç yetiskinler ve girisimciler olarak dört segmentte verilen egitimlere geçtigimiz yıl çiftçi segmenti dahil edildi.. Toplam 5 segmentte verilen egitimlerde, bütçe yapma, harcamalar, birikim, yatırım, borçlanma, finansal haklar ve yükümlülükler konuları isleniyor. Egitim içerikleri her segmentin karakteristik özellikleri ve ihtiyaçlarına göre sekillendiriliyor. Proje kapsamında ayrıca www.paramiyonetebiliyorum. net adresinden de online egitimler sunuluyor. Aktif olarak kullanılan Twitter ve Facebook hesapları üzerinden toplam 300 bin takipçi ile aylık olarak ortalama 1,5 milyon etkilesim yaratılıyor.Paramı Yönetebiliyorum projesinin etkisi sadece Türkiye'yle de sınırlı kalmadı. Türkiye'den çıkan bu özgün proje, Güneydogu Avrupa Bölgesi'nde yer alan Romanya, Israil ve Bulgaristan gibi ülkeler için de bir model ve örnek çalısma haline geldi. Proje, her ülkenin mevcut kosullarına ve ihtiyaçlarına göre uyarlanarak hayata geçirildi.Paramı Yönetebiliyorum egitim içerikleri, çocukların ve gençlerin finansal okuryazarlıgını artırmak üzere dünya genelinde çalısmalar yapan Child and Youth Finance International (CYFI) tarafından onaylandı. Degerlendirme UNICEF,OECD gibi uluslararası organizasyonlar, sivil toplum kurulusları ve egitimcilerden olusan CYFI Egitim Çalısma Grubu'nun (CYFI Education Working Group) belirledigi uluslararası standartlara göre yapıldı. Hem içerik hem de egitim sırasında kullanılan metodlar açısından degerlendirilen Paramı Yönetebiliyorum egitimleri bu önemli sertifikayı almaya hak kazandı.FinansalOkuryazarlık ve Erisim Dernegi (FODER) tarafından, Visa (NYSE:V) ve Türkiye'deki 22 bankanın destegiyle Paramı Yönetebiliyorum projesi kapsamında geçtigimiz yıl gerçeklestirilen "Türkiye Finansal Okuryazarlık Arastırması"nda Türkiye'nin finansal okuryazarlık haritası çıkarıldı. Arastırma, Türkiye'de genel kamuoyunun finansal okuryazarlık düzeyini tespit etmek, finansal ürün ve hizmetler konusundaki tutum ve davranısları anlamak amacıyla yapıldı. Arastırma sonuçlarına göre Türkiye'de minimum finansal bilgiye sahip olan bireylerin oranının %70 oldugu ortaya çıktı. .Arastırmadan çıkan verilere göre; Türkiye'de her 5 kisiden 2'sinin son bir yılda para biriktirdigi görüldü. Birikim yapanların yarısı (%49) saglık sorunu, dogal afet, aniden issiz kalma gibi beklenmedik durumlara karsı tedbir olarak para biriktirdigini söyledi. Arastırmadaki bir diger dikkat çekici nokta da kredi borcunu ödeme konusunda Türkiye'de bireylerin disiplinli hareket etmeye özen göstermesi. Bu konuda toplumun %83'ü kredi borcunu gününde ödedigini belirtiyor.Arastırmanın ortaya koydugu verilere göre, finansal bilgi, davranıs ve tutumlarına göre Türkiye toplumu 5 temel gruba ayrılıyor: Bunlar; Finansal Bilgeler (%22), Mütevazı Ebeveynler (%24), Idareli Muhafazakarlar (%20), Plansız Hayalciler (%19) ve Kaygısız Gençler (%15). Finansal konularda digerlerine göre daha bilgili ve hırslı olan "Finansal Bilgeler", en yüksek finansal okuryazarlık düzeyindeki grup konumunda bulunuyor. Toplumun %22'sini olusturan, orta yas grubunda yer alan, isveren oranının yüksek oldugu ve diger segmentlere kıyasla daha yüksek hane geliri olan "Finansal Bilgeler" parasını akıllıca yönetiyor. Birikim ve harcamayı bilinçli bir sekilde yapıyor. "Finansal Bilgeler" genelde bütçe yapıyor, ödemelerini aksatmıyor. Toplumun %24'ünü olusturan ve agırlıklı orta-üst yas grubunu temsil eden "Mütevazı Ebeveynler" ayagını yorganına göre uzatıyor. Ailelerinin gelecegi ve emeklilik dönemi için uzun vadeli plan yapmaya çalısıyor. Borçlanmamayı tercih ediyor, ödemelerini geciktirmiyor. "Idareli Muhafazakar" grubu parayı daha idareli bir sekilde yönetme egilimine sahip. Toplumun %20'sini olusturan bu grup uzun vadeli düsünmeye ve çocukları için para biriktirmeye çalısıyor ancak finansal durumları bu konularda onları zorlayabiliyor. Ancak temel ihtiyaçlara yönelik harcama yapabiliyorlar, gereksiz harcama yapabilecek esneklige sahip degiller. "Plansız Hayalciler" ve "Kaygısız Gençler" ise yogunlukla 18-24 yas grubu gençlerin olusturdugu segmentler olarak göze çarpıyor. Henüz evli ve çocuk sahibi olmayan, limitli bir geliri olan "Plansız Hayalciler" toplumun %19'unu olusturuyor. Varlıklı bir gelecegin hayalini kuruyorlar ve bunun için risk almaya da hazırlar. Ancak para konusunda disiplinli ve planlı olamıyorlar. Toplumun %15'ini olusturan "Kaygısız Gençler" ise finansal konularda bilgi seviyesi en düsük grup. Isi ve düzenli geliri olmayan bu grup "anı yasıyor". Bütçe yapmıyor, para biriktirmiyor.Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinde 12 ilde finansal okuryazarlık eğitimleri verildi. Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinde 12 ilde finansal okuryazarlık eğitimleri verildi. Adıyaman, Bilecik, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya ve Sivas'ta verilen eğitimlerle 3 bin kadına ulaşıldı.Finansal okuryazarlığın ilk ve en önemli altın kuralı, gelirinizden fazla harcamamaktır.İyi bir bütçe yapmanın ilk adımı ise tüm harcamaları düzenli bir şekilde yazmaktır. Bunun için bir defter kullanabilirsiniz.Harcamalarınızı ev, giyim-kuşam, gıda, tatil, sağlık hediye gibi başlıklar altında sınıflandırın.Harcamalarınızı istek ve ihtiyaç olarak iki gruba ayırın. Sağduyunuz size yardımcı olacaktır. Bütçeyi kendiniz için yaptığınızı unutmayın. Kendinize karşı dürüst olun.Bütçe yapmayı kalıcı bir alışkanlık haline getirin.