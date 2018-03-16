İHKİB Tanrıverdi: Tasarımla tüm zamanların rekorunu kıracağız

Tanrıverdi, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 2018'in ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 arttığını bildirdi. Tanrıverdi, mevcut artış eğiliminin devam etmesi halinde tüm zamanların ihracat rekorunu kıracaklarını söyledi.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) bu yıl ilk kez düzenlediği "Hazır Giyim Teknolojisi Beceri Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi ödül töreninde yaptığı konuşmada, sektörün 2018'in ilk iki ayındaki ihracat performansını değerlendirdi. İki ayda yüzde 12,3'lük ihracat artışı yakaladıklarını bildiren Tanrıverdi, şöyle devam etti:

TÜRKİYE HIZLI MODA VE KALİTELİ İŞÇİLİKLE RAKİPLERİNDEN AYRIŞIYOR

"Eğer büyük bir aksilik yaşamazsak, mevcut yükseliş trendinin devam edeceğini ve 2018'i 19 milyar dolar civarında bir ihracat ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Sektör olarak en yüksek ihracat gelirini 18,7 milyar dolar ile 2014'te elde etmiştik. Büyük olasılıkla bu yıl daha iyi bir performans gerçekleştirip, tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirmiş olacağız."

Türk hazır giyim endüstrisinin hızlı hareket kabiliyeti, kısa termin ve kaliteli işçilikle rakiplerinden ayrıştığını ifade eden Hikmet Tanrıverdi, bu avantajı korumak için yetişmiş işgücünün çok önemli olduğunun altını çizdi. İHKİB'in eğitime büyük önem verdiğini ve bugüne kadar meslek liselerinden 6 bine yakın genci mezun ettiklerini bildiren Tanrıverdi, sözlerini şöyle noktaladı:

OKULLARIMIZDA BİLGİ EKİYOR, GELİR, REFAH TOPLUMSAL BARIŞ BİÇİYORUZ

"Meslek liselerimizden mezun olan her gencimizi sektöre kazandırdığımız bir değer olarak görüyoruz. İHKİB okulları vasıtasıyla 27 yıldır eğitim, bilgi, çağdaşlık ekiyor; gelir, refah ve toplumsal barış biçiyoruz. Okullarımızla ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü her yıl ülkemize net 14 milyar dolar döviz kazandırıyorsa mezunlarımızın da bunda payı olduğunu biliyoruz."

BÜYÜKEKŞİ: TASARIM, İNOVASYON, AR-GE VE MARKALAŞMA ŞART

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de konuşmasında ihracatı arttırmanın yolunun katma değerli üretimden geçtiğinin altını çizdi. Katma değerli üretim için tasarım, inovasyon, AR-GE ve markalaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Hedefimiz bu 4 kavramı 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerine anlatmak" diye konuştu.

Büyükekşi, Türkiye'nin hazır giyim üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını hatırlatarak başarıyı sürdürmek için özgün tasarımlarla üretim yapman��n şart olduğunu sözlerine ekledi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen "Hazır Giyim Teknolojisi Beceri Yarışması'nda birinciliği İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sarı Grup kazandı. İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mavi Grup'un ikinci olduğu yarışmada üçüncülük ödülü Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sarı Grup'a verildi. Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mavi Grup başarılı çalışmasıyla jüri özel ödülünün sahibi oldu.