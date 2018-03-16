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Merrill Lynch, TL'yi tavsiye etti

BlackRock'ın Türk tahvillerine yönelik tavsiyesinin ardından Bank of America Merrill Lynch de randa karşı Türk Lirası'nda alım önerdi.

Giriş Tarihi: 16.3.2018 09:56
Merrill Lynch, TL'yi tavsiye etti

Business HT'nin haberine göre, Bank of America Merrill Lynch stratejistleri ticaret savaşlarında tansiyonun artması durumunda üç para biriminin olumlu tepki verebileceğini belirtirken, Güney Afrika Randı'na karşı TL kurunda uzun pozisyon tavsiye etti.

Aralarında David Hauner, Claudio Irigoyen ve Claudio Piron'un da olduğu stratejistler, gerginlik somutlaşmasa bile tavsiyelerin rasyonel olacağını kaydetti

Randın, Çin imalatı ile yüksek korelasyonu olduğunu belirten stratejistler, buna karşın TL'nin fonlama maliyetini azaltacağı için küresel yavaşlamadan olumlu etkileneceğini öngördü.

Merrill Lynch, offshore yuana karşı dolarda, Meksika Pesosu'na karşı ise Brezilya Reali'nde uzun pozisyon tavsiye etti.

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Merrill Lynch, TL'yi tavsiye etti
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