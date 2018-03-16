MIPIM'de Gaziantep’e Uzakdoğu ilgisi

Dünyanın en büyük ve en prestijli gayrimenkul fuarı olarak anılan MIPIM'e bu yıl ilk kez katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, özellikle Uzakdoğulu yatırımcıların ilgi odağı oldu. Fransa'nın Cannes kentinde her yıl mart ayının ilk yarısında gerçekleştirilen ve dünyanın 100 ülkesinden 25 bine yakın gayrimenkul profesyonelini ağırlayan MIPIM'e İstasyon Projesi ile katılan Gaziantep; Çin, Japonya, Hong Kong ve Güney Koreli çok sayıda yatırımcı ile bir araya geldi.

MIPIM'de kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada, "Gaziantep'e çok büyük bir ilgi oldu. Asyalı şehirlerin fuara katılımında da bir yükselme olduğu belirtiliyor. Dünya müteahhitlik sektöründe Çin'in ardından ikinci olan Türkiye'den de fuara katılım oldukça yüksekti. Biz Gaziantep olarak kentsel dönüşümde farklı bir modelle Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz. Bunun için farklı bir modelle geliştirdik. Çin, Japonya, Hong Kong ve Güney Koreli yatırımcılar da bizim yapmaya çalıştığımız bu modellere ciddi finansal destek vermeye çalışıyorlar. Projeyi inceliyorlar, fizibilitesine bakıyorlar eğer karlılık oranı yüksekse ciddi manada destek oluyorlar. Bizim İstasyon projemiz de 500 bin metrekare alan üzerine 6 bin insanın yaşam alanını tasarlayan etkileyici ve büyük proje. Bu da tabii ki Uzakdoğulu yatırımcıların ilgisini çekiyor. İlginin en büyük nedeni ise yüzde 40 oranında bir karlılığın olması. Dünyada yüzde 40 karlılığın olduğu çok az sektör ve çok az proje var" dedi.

DOĞRU YATIRIMCIYI ARIYOR

İstasyon Projesi için yatırım yapma gücü ve finansal desteği olan kuruluşlarla sıkı bir diyalog içinde olduklarını belirten Şahin, "Yatırımcılar projemizi inceliyor ve karşılıklı görüşmeler yapıyoruz. Görüşmelerimiz sonunda yatırımcı önerilerinin hangisinin doğru modelle olduğuna karar verip bunun çalışmasını tamamlayacağız. Bu çalışmaların sonunda İstasyon Projesi için öngördüğümüz bölgeyi bir ticaret, turizm, kültür ve gastronomi merkezi haline dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya gayrimenkul sektörünün ve şehirlerin kalbinin attığı yer MIPIM. 29 yıldır bu alanda en iyiler buraya geliyor. En iyi tasarımcılar, en iyi projeciler, bunu destekleyen finansal altyapı, en iyi gayrimenkul gücü olan ülkeler ve firmalar buraya geliyor. O yüzden biz de buradayız. Çünkü 100 ülkeden katılım var. Türkiye 2014'ten beri İstanbul Ticaret Odası ile bu fuarın merkezine yerleşmiş durumda. İstanbul Çadırı, Paris ve Londra çadırları arasında özel bir yerde bulunuyor. Gaziantep olarak da biz; hem kentsel dönüşüm projelerimizle, hem şehrin hızlı büyüme gücünü ve rekabet etme gücünü anlatmak için buradayız. Dünya Bankası raporuna göre Gaziantep dünyanın en rekabetçi yedinci şehri. 4 saatlik uçuşla 2 milyar nüfusluk bir pazara ulaşabiliyoruz. Yeni bir pazar var artık: Ortadoğu pazarı. Ortadoğu pazarında bir güven, huzur koridoru oluşturulursa oradaki yıkılan şehirler ve bölgenin yeniden imarı konusunda Gaziantep merkez olacak. Biz buraya yatırımcılara bütün bunları anlatmak için geldik. Ve beklediğimiz ilgiyi görüyoruz."