Nişasta bazlı şekerde kota yüzde 5'e düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk-İş'e yaptığı ziyarette, nişasta bazlı şekerle ilgili itirazlarını dile getiren Türk-İş yönetimine, bu şekerin kullanımında halen geçerli olan yüzde 10 kotasının, yüzde 5'e çekileceğini söylemişti. Meclis Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik öngören torba yasanın görüşmeleri sırasında AK Parti, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik tartışmaları noktalayacak iki önemli önerge verdi. Tasarının 47 ve 49. maddesinde yapılan değişiklikle nişasta bazlı şekerin kotası yüzde 5'e düşürüldü ve özelleştirilecek fabrikalarda üretim eksikliği yaşanması halinde bunların şeker kotalarının Türkiye Şeker Fabrikaları'na devredilmesi öngörüldü.

KOTA FAZLASINA YENİ DÜZENLEME

49'ncu maddeye eklenen önergeye göre özelleştirme sözleşmelerinde yer alan üretim taahhüdünün başlangıç tarihinden itibaren alıcı şirketlerin beş yıl boyunca her pazarlama yılı için kendilerine tahsis edilen kotalardan yüzde 90'ın altında arz sağlamaları halinde ilgili pazarlama yılı kotasının yüzde 90'ı ile arz arasındaki fark kadar kota hakları Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye aktarılacak. Bu aktarım nedeniyle herhangi bir hak ileri sürülemeyecek ve talepte bulunamayacak. Önergeye göre, yüzde 5'e düşürülen nişasta bazlı şeker kotası nedeniyle oluşan kota fazlası da Türkiye Şeker Fabrikaları'na aktarılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Genel Kurul'da önergeler üzerine yaptığı konuşmada şekerde kotanın 2001 yılında '15 günde 15 yasa' diye çıkarılan yasalar arasında bulunan Şeker Kanunu ile konulduğunu hatırlattı. Elitaş, 2016-2017 pazarlama yılında Türkiye'de pancar şekeri kapasitesinin 2 milyon 386 bin ton olduğunu, bunun 1 milyon 360 bin tonunun Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 1 milyon 24 bin tonunun da 6 şirket, 8 fabrikadan oluşan özel sektör fabrikalarında gerçekleştirildiğini bildirdi.

ELİTAŞ: ŞEKER ANKARA UCUZLAYACAK

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle hiçbir işçinin mağdur olmayacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Çiftçi de bize dua edecek" dedi. Elitaş, "Özel sektör fabrikalarının 2016- 2017'deki ortalama maliyetleri 1 lira 81 kuruş; Türk Şeker Fabrikaları'nın ortalama maliyeti 2 lira 60 kuruş. Yani 2,5 milyon ton, Türk Şeker Fabrikaları ile özel sektör fabrikaları arasında 1 liralık maliyet farkı var. Eğer özel sektör fabrikaları Türk Şeker Fabrikası'nın maliyetine sattığı takdirde ortalama yüzde 60 civarında net kâr elde etmekte. Bakın, 1 lira şeker fiyatlarının düşmesi 2,5 milyon tonda 2,5 milyar lira, 81 milyon Türk vatandaşının daha ucuz miktarda şekere ödemesi gereken para olacak" diye konuştu.