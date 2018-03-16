Otokoç Yunanistan’da AVIS Budget’ı satın aldı

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OtokoçOtomotiv ve Avis Budget Group, Yunanistan'ın en büyük araç kiralama şirketlerinden olan Olympic Commercial and Tourism Enterprise SA'yı satın aldı. Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı ve Otokoç Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Çimen, "Otokoç, 90. yılında gerçekleştirdiği bu satın almayla, Türkiye ile birlikte 9 ülkede 80 bin adetlik araç filosuna ulaştı. Aktif büyüklüğü 455 milyon euro olan bu operasyon ile Yunanistan'da çok önemli bir yatırım gerçekleştirdik" diye konuştu. Avis Budget Group Başkanı ve CEO'su Larry De Shon da, "Yeni ortaklığımızda müşteri deneyimini geliştirerek, gelirlerimizi ve verimliliğimizi artıracağız" dedi.