Pırlanta araziye 6 şirket talip oldu

TOKİ'DEN

BUGÜN NELER OLDU

Emlak Konut GYO, İstanbul'un en değerli semtlerinden Nişantaşı Teşvikiye'de yer alan Marmara Üniversitesi kampüsünün satışı için kolları sıvadı. Dün yapılan ihalenin ilk oturumuna 6 firma katıldı. 25 bin metrekarelik arsa için Caba İnşaat, Doruk GYG Şehircilik, Taşyapı, Astaş, Dap Yapı'nın sahibi olduğu Eltes-İstlife ve Özak GYO-İnt-Er Yapı iş ortaklığı teklif verdi.İhalenin önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci oturumunda açık artırma ile nihai fiyat ve kazanan belli olacak. Şehrin merkezindeki arazide, ticaret ve konut alanları ile park alanları yer alacak. 25 dönümlük arsanın yaklaşık 11 dönümü ticaret+konut alanı, 1 dönümü yalnızca ticaret alanı ve yaklaşık 7 dönümü de park alanı olarak ayrılacak. Marmara Üniversitesi'nin İletişim ve Diş Hekimliği fakültelerinin bulunduğu Nişantaşı Kampüsü arazisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 19 Şubat'ta yeni bir plan hazırlayıp askıya çıkardı. Askıdaki plana göre, arazideki üniversite alanı fonksiyonu kaldırılarak ticaret+konut ve park fonksiyonları getirildi. Arazinin bitişiğinde Ihlamur Kasrı Doğal ve Tarihi Sit Alanı bulunması dolayısıyla yeşil alan düzenlemesi de yapıldı. Konut ve ticaret alanında yapılacak binaların kat sayısı 10, ticaret alanındaki yükseklik sınırı da 5 kat olarak belirlendi. Emsale esas inşaat alanı da toplam 26 bin 887 metrekare olarak hesaplandı.TOKİile Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Nisan 2016'da Halkalı, Nişantaşı ve Bahçelievler yerleşkeleri TOKİ'ye devredilmişti. TOKİ de bunun karşılığında Maltepe'deki 2 milyon 455 bin metrekare büyüklüğündeki Kenan Evren Kışlası arazisini üniversiteye vermişti. 3 kampüsü alan TOKİ, Halkalı ve Nişantaşı arazilerini Haziran 2016'da Emlak Konut GYO'ya satmıştı. Şirket, Nişantaşı'ndaki toplam 24 bin 468 metrekare olan arsaları 455 milyon lira bedel üzerinden satın aldığını duyurmuştu.