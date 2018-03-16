Türk mermercilerden MIPIM’de büyük çıkış!

Türk doğaltaş sektörü, her yıl Fransa'nın Cannes şehrinde gayrimenkul sektörü ve mimarlık firmalarının katılımıyla gerçekleşen MIPIM fuarında büyük bir marka tanıtımı yaptı. 13-16 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan MIPIM'e Türk doğal taşı damga vurdu.

Türk doğaltaşının Anadolu topraklarındaki binlerce yıllık yolculuğunun bugün de devam ettiğine, kalitesi ve çeşitliliğiyle dünyanın en sıra dışı bina tasarımları ve mekanlarında kullanıldığına dikkat çeken İMİB "I am Turkish Stone" (Ben Türk taşıyım) diyerek markalaşma çalışmalarına hız verdi.

Dünya doğaltaş pazarının yüzde 10'unu gerçekleştirmelerine rağmen Türk doğaltaşının kalitesi ve çeşitliliği göz önüne alınırsa hak ettiği yer ve değerde olmadığına dikkat çeken İMİB Başkanı Aydın Dinçer, "Markalaşarak Türk mermerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Doğal taşımızın tasarım dünyasıyla entegrasyonunu sağlayabiliriz" dedi.

HEDEF SON KULLANICI

Türk mermerinin kalitesinin sektör tarafından bilindiği, ancak tüm dünyada mimarlık ofislerinin ve son kullanıcının marka algısını artırmaya ihtiyaçları olduğunu kaydeden Dinçer şöyle devam etti: "Türk mermerini uluslararası pazarda markalaştırıp katma değerini yükseltmek için karar vericilere, proje hazırlayan mimarlara ulaşarak Türk mermerini tüm yönleriyle anlatmamız ve tanıtmamız gerekmektedir.Son kullanıcının Turkish Stones'u tanıması sektörü düşük fiyat sıkıntısından kurtaracaktır. Bunun için ihtisas fuarlarının yanı sıra son kullanıcının veproje üreticilerinin, tasarımcıların mermerimizi tanıyacağı Milano'da, Miami'deki tasarım haftaları, Dünya çapındaki mimarlık bienalleri, festival vb. organizasyonlarda yer almak için çaba sarf ediyoruz.Turkish Stones markasının tanıtımında tüm üyelerimizin hassas kesim, paketleme ve terminler konusunda titizlik göstermesiyle de önemli bir yol katedebiliriz."

175 ÜLKEYE İHRACAT

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Hükümetimizin Milli Enerji ve Milli Maden Politikası çerçevesinde çalışarak ekonomiye yaklaşık 40 milyar dolarlık katkı sağlayan bir sektörün üyelerini kapsadığına dikkat çeken Dinçer, "Tamamen yerli bir üretim gerçekleştirerek 175'e yakın ülkeye 5 milyar dolara yakın ihracat yapmamız nedeniyle cari dengeye pozitif katkı yapan bir sektör olarak büyümemizin Türkiye ekonomisine katkılarını da çok önemli görüyoruz" dedi. 2017'de yarısına yakını doğaltaş olmak üzere 4.7 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını hatırlatan Aydın Dinçer, bu yıl yüzde 20 büyüme hedeflediklerini sözlerine ekledi.

DÜNYA DOĞAL TAŞ REZERVİNİN YÜZDE 33'Ü TÜRKİYE'DE

400'den fazla çeşit ve desen iledünya rezervinin yüzde 33'üne sahip bir ülke olarak dünya pazarında çok daha iyi bir konuma gelebileceklerini ifade eden İMİB Başkanı Aydın Dinçer, Çin'in blok mermer-traverten ithalatının yüzde 54'ünü, Hindistan'ın yüzde 30'unu Türkiye'nin karşıladığını söyledi. İtalya'nın Hindistan'da yüzde 49 pazar payına sahip olduğuna dikkat çeken Dinçer "Biz de Hindistan'ın doğal taş ithalatında yüzde 30 seviyesindeyiz. Ama bu rakam çok daha artabilir" diye konuştu.

Yeni pazarlara giriş yaparken, mevcut pazarlarda daha da güçlenme prensibiyle çalıştıklarını belirten Dinçer'in verdiği bilgilere göre Kanada, Meksika, Brezilya, Endonezya, Malezya Türkiye'nin büyüyebileceğiz pazarlar arasında yer alıyor.Kalitesi ve zengin renk seçenekleri ile fark yaratan Türk doğal taşları dünyanın önemli merkezlerindeki seçkin mekanlarda; Amerika'da Beyaz Saray, JFK Havaalanı, LasVegasCasinoları, Vatikan'daki San Pietro (St. Peter) Kilisesi, Avusturya'daki Disneyland, Suudi Arabistan'daki üniversite ve bankalarda tercih edildi