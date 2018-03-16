Türkiye’den MIPIM’de güç gösterisi

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Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, Türkiye'nin 250 kuruluşla MIPIM'de güç gösterisi yaptığını belirterek, "Ekonomik reformlar ile özel sektöre sunulan teşvik ve desteklerin arttırıldığı bu dönemin yıldızı Türk gayrimenkul sektörünün gücünü MIPIM'de de sergilemekten çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin üretken ekonomisi ve marka şehirleriyle uluslararası yatırımcıların gözdesi olduğunu dile getiren Yetgin, şunları kaydetti: "Sağlık, turizm, konut, AVM ve altyapı alanlarında binlerce yatırımcı MIPIM'de buluştu. Türkiye yüksek büyüme performansıyla, gelişmekte olan ülke ekonomileri için önemli bir rol model." İstanbul'un turistik ve kültürel cazibe unsurlarının yanında, küresel bir finans merkezi olmaya aday profiliyle uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Yetgin, şunları söyledi: "Başta finans dünyasının stratejik merkezlerinden biri haline gelen İstanbul olmak üzere, gelişen kent yaşamı Türkiye'nin marka değerini daima yukarı taşıyor. Halk GYO olarak en büyük paydaşlarından biri olduğumuz ve çalışmaları devam eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi de MIPIM'de büyük ilgi görüyor. 34 ve 46 katlı iki ofis kulesi ile 8'er katlı üç ticari binanın inşasını sürdürdüğümüz proje kapsamında yeni bağlantılar kuruyoruz."