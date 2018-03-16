Yeni hükümet sistemi Türkiye’ye lig atlatacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2019 yılında geçilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, karar alma mekânizmasını hızlandıracağını ve Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler ligine yükselteceğini söyledi. Aynı zamanda Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu'nun başkanı olan Yılmaz, SABAH'a yaptığı değerlendirmede yeni sistemde idareye ilişkin düzenlemelerin kanun yerine kararnameler ile belirleneceğini ifade etti.

ÇOK BAŞLILIK BİTECEK

İdarenin değişime ayak uydurmasının çok daha kolaylaşacağını kaydeden Yılmaz, "Gerek ülkedeki gerek dünyadaki gelişmelere dayalı olarak kurumsal adaptasyon hızlanmış olacak. Kurumsal adaptasyonun hızlanması ile yönetimin kalitesini artıracak. Ekonomik gelişmemize destek sunacak. Yönetim sistemini değiştirmeseydik çok başlı bir karar alma sistemi içinde sistemimiz tıkanabilirdi. Yeni sistemde çok başlı karar alma mekanizması kalkmış olacak. Çok daha hızlı karar alma ve uygulama imkânına kavuşacağız" diye konuştu.

ATILIM DÖNEMİ

Önümüzdeki dönemin sadece yönetim sistemi açısından değil, kalkınma da yeni bir atılım dönemi olacağına vurgu yapan Cevdet Yılmaz, şunları söyledi: "2023 hedeflerimize çok daha etkin bir yönetim sistemi ile ulaşacağız. Sonuçta bu yönetim sistemini ne için yapıyoruz? Gelişmekte olan bir ülke Türkiye. Henüz birinci ligde değiliz. Son 15 yılda atılım yaptık. Alt gelir grubundan üst gelir grubuna yükseldik. Şimdi yüksek gelirli ülkeleri hedefliyoruz. Bunu yapmanın yolu da yönetimden geçiyor. Son 15 yılda iyi bir yönetim ile ekonomik başarılar sağladıysak şimdi de hem iyi bir yönetim hem iyi bir yönetim sistemi ile bu başarımızı bu çıtamızı daha yükseklere taşıyacağız. O yüksek gelirli ülkeler ligine çıkacağız."

TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ OLMALI

Her alanda kalite konusunu daha fazla konuşulduğu bir döneme girileceğini ifade eden Yılmaz, "Markalarımız olacak. Türkiye küresel güçte çok daha etkili bir güç olmak için daha fazla marka üretmek durumunda. Yerli ve milli üretim dediğimiz hadisesinin özü budur. Yerli ve milli üretim Türkiye'nin bir üretim üssü haline gelmesi demek. Başarı hikâyelerimiz artacak" diye konuştu.